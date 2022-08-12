疫情｜何栢良：染疫初期病毒量較高 應向無症狀患者處方新冠口服藥

醫管局放寬處方新冠口服藥安排，60歲以下的高風險人士及長期病患者，無論有否接種新冠疫苗，在病徵出現5日內求診，可獲處方口服藥。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（12日）於電台節目表示，由於染疫初期病毒量較高，建議無症狀新冠患者亦應獲處方新冠口服藥，以抑制病毒繁殖。



何栢良表示，染疫患者初期病毒量較高，若大量繁殖會導致身體免疫反應不協調，出現嚴重症狀，故建議無症狀新冠患者亦應獲處方新冠口服藥，以抑制病毒繁殖。他又指，政府應主動安排60歲以上患者求醫或視像診症，鼓勵他們服食新冠口服藥，當局亦應公布處方新冠口服藥的數據。他續指，若本港實行入境免隔離檢疫，必須配合7日居家醫學監察，同時應盡快採購幼兒版復必泰疫苗、洽購第二代新冠疫苗，以及嚴格落實市民按時完成3針疫苗接種。