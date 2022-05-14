疫情｜兒科醫生：一成染疫童現「長新冠」　30康復童現多系統發炎綜合症

本港疫情持續，政府指目前兒童疫苗接種率欠理想。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華在電台表示，在今波疫情中為超過130名確診兒童覆診，發現有一成出現新冠後遺症「長新冠」徵狀，症狀包括失去味覺、嗅覺、記憶、認知、集中能力變差等，全部當時未有打針，並指現時兒童第一劑疫苗接種率只有約七成是不理想，擔心學校全面恢復面授後，有機會在校内爆發第六波疫情，認爲在社區爆發未完全停止前，都不能放寬學童每日進行快速測試的要求。

擬設部門為染疫 童長期覆診

關日華續稱，今波疫情中，發現30名染疫兒童康復後，出現兒童多系統發炎綜合症，逾半個案要入住深切治療部，大部分未接種疫苗，強調兒童多系統發炎綜合症由細胞因子風暴引起，會影響兒童的心臟、肝臟及腦部受損，本港兒科專家正計劃成立部門，為兒童長期覆診，檢視會否嚴重影響兒童的記憶及認知等，若發現子女康復後，出現發燒、皮膚出疹及眼紅等徵狀應立即求醫。他重申接種疫苗是最好的預防措施。

對於本港確診個案維持在每日約300宗，先後有食肆爆發感染群組，關日華認為是預期之內，指政府上星期放寬社交距離措施，市民在母親節外出慶祝，社交接觸增加導致出現小型爆發。他指港大醫學院發信提醒師生不要在堅尼地城午膳，是避免師生將病毒帶進醫院，認爲西區學校不需要暫停面授課堂，相信衛生當局會按疫情發展作出判斷。