疫情｜入酒吧今起須持有效快測證明 學者倡設檢測車讓進場人士即場快測

政府規定今日（16日）起進入酒吧及夜店等顧客要出示快速測試陰性證明，中大生物醫學學院客座副教授招彥燾今早接受電台訪問時表示，新措施可能對即興到酒吧消遣的市民造成不便，建議當局在酒吧區附近安排流動檢測車，讓顧客即場做快速檢測。

他亦建議港府可考慮仿效內地做法，於「安心出行」加入快測認証功能；酒吧業界亦可與港府商討，容許於指定範圍設立測試區域或流動檢測站，供顧客在安全環境下進行快測。

招彥燾提到，按以往做法，若酒吧出現群組爆發，港府均勒令全港酒吧關閉，現時做法相對靈活，亦是循復常而行。他提到，雖然快速測試較核酸測試的準確度差，惟若病毒量高，亦可在快測結果顯示，可有助「篩走」最高風險顧客，可減低大規模爆發風險，「但係點樣操作得好，就值得商榷。」。

建議「安心出行」加入認證快測結果功能

他表示，快測最大缺憾是需要自行使用，並無專人操作，或難以防止偽造，但得悉有快測品牌已開發手機App及QR Code，可作第三方認證，包括其使用日期。港府可考慮牽頭主導，於「安心出行」加入快測認証功能，內地已有類似做法，實值得探討；另酒吧業界亦可與港府商討，容許於指定範圍設立測試區域或流動檢測站，亦可仿效新加坡，有專人在場監察。







