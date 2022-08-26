疫情｜內地升學港生納人文關懷通道　最遲今日交表(附表格及流程)

教育局日前公布協助香港學生到内地高校升學的入境便利措施，有需要的學生需在今日(26日)或之前填妥並交回電子表格 (https://eform.one.gov.hk/form/edb040/tc/)，以便作出安排。申請者需為已獲內地高等院校錄取的香港學生，並填寫所有欄目(個別另有注明的欄目除外)，以及按表格要求上載文件以證明其學生身分。

港府收到表格後，會盡快整理並推送到內地有關當局以核實身分，並會在接獲內地當局通知後，盡快以電郵通知學生相關安排。教育局局長蔡若蓮提醒學生，由於急事急辦，通知期或非常短促，他們應作出隨時起行的準備。

約有1.8萬名學生北上升學

據了解，今學期約1.8萬名香港學生，會到內地升學，其中約3,000名為首年本科生而需報到。為協助香港學生入境內地以入讀高等院校，蔡若蓮於本周二(23日)表示，廣東省當局已將香港學生納入粵港澳陸路口岸人文關懷通道，也會調動隔離酒店配合；來往香港和內地各城市的航班也會增加，並容許香港學生優先訂票。

局方相信，這些安排可照顧大部分擬前往內地就學學生的需要，如有少數學生未能及時到其就讀院校報到，在國家教育部的協調下，內地院校會採取靈活措施，保留他們的入學資格，並安排網上學習。

附填報表格流程