疫情｜內地生回鄉避疫轉租盤湧現  月租2400獨佔3房單位

本港有不少租盤主打內地學生市場，但自年初爆發第五波疫情以來，為數不少的內地學生選擇返回內地「避疫」；加上多間大學早前轉為網上授課，導致大量由內地學生租住的單位丟空。本記者報在內地人常用的「小紅書」發現，近日湧現一些「租上租」的租盤廣告，部分更聲稱「骨折價」，當中大埔一個三房單位，月租只需2,400元即可獨佔；而大圍一個極受內地生歡迎的私人屋苑，亦有內地生以3,000元轉租一間房，並標榜水、電、煤、網全包，兼可享屋苑會所的使用權。
採訪：專題組
「超低價2,000元(人民幣)轉租三房一廳，租期隨意，長短皆可。」本報記者日前透過「微信」聯絡來自福建廈門的小愷，她透露自己是來港讀書的大學生，早前已離港返回內地「避疫」，現時希望可以將位於大埔德雅苑的單位「租上租」，以幫補回鄉的隔離費用。她說：「我們3個女生有2個已經回內地，剩下1個也快離開，單位大致空置了。你喜歡的話，整個單位原本月租(港幣)1.5萬元，現在月租2,000元人民幣(約港幣2,400元)給你便可以了。」
宿友開門招呼記者「睇樓」
記者日前佯裝有意租住，要求到場「睇樓」。小愷一口答應，並安排另一女宿友開門給記者。據記者現場觀察，單位面積近600呎，有3個房間，1個廁所及1個客廳，而衣櫃、晾衫架、飯桌、洗衣機，以及微波爐等家具應有盡有。不過，單位疑丟空一段時間，天花及牆身有發霉跡象。
該名女宿友表示：「我現在在男友家住，而且也快回大陸了，很少會回來這裡。如果你租的話，全屋都是你的，WiFi上網是免費的，水電煤就要自己繳，一個月大概100元左右。」當記者問及，房東是否知情，以及是否需要簽約等，女宿友指房東對租上租一事「應該知情」，但詳情推說要再向小愷查詢。
內地生稱可日租或違法
小愷及後多次聯絡記者，指即使日租單位亦可，價錢亦可再議，她強調只想盡早租出單位。不過，根據《旅館業條例》，任何處所如在短於連續28日的出租期內，提供收費住宿地方，必須領牌。翻查民政事務局資料，該單位並不在許可名單之上，換言之日租方式有可能違法。
3000元租房包水電煤網連會所會籍
另一留學生熱門租住屋苑——大圍名城，來自四川的博士生小詩，則以飽覽青翠絕佳山景作招徠，分租一個約700呎的三房兩廁兩露台單位，當中一間面積約50呎的房間索價3,000元。她指出，雖然房間面積不算太大，露台、廁所及廚房亦需共用，但租金已包括水、電、網、煤費用，以及名城會所會籍使用權，她形容仍十分划算。
小詩表示，去年開學高峰時期，最多曾有5名內地生同住，十分擠擁，其中一人還要睡客廳。「現在統統都走了，除了我之外，只有兩個女生在，一個是中學生小妹妹，另一個則是城大博士生，廚房廁所的東西都可以隨便用，我本來是租4,500元，現在3,000元轉租。」她又指，單位在去年曾裝修，故十分新淨，租盤亦有不少人查詢，著記者盡快做決定。
執業大律師陸偉雄指出，住宅單位能否租上租，主要取決於業主決定。如租約中已列明單位不能分租或讓其他人居住，業主有權即時終止租客租約及收樓；同住的其他租客亦有責任，「你唔可以解釋話你唔知唔得，因為租屋前，無論二房客定三房客都係有責任了解份租約詳情先。」至於有租約未必有提及分租條款，陸偉雄建議租客應先向業主作查詢免「自把自為」；若果租約中列明可分租，自行分租則問題不大。