疫情｜內地與港通關後 何栢良：不需再檢疫及檢測

內地進一步放寬防疫措施，下月8日起確診者毋須隔離，取消入境後集中隔離，又恢復辦理赴港簽注。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，內地與香港通關後不再需要實施檢疫，亦應取消檢測，現今疫情，檢測對防控疫情的效用亦微乎其微，另外，亦沒有必要每日公布確診人數。

建議已打3針內地人優先入境

何栢良在一個電台節目中表示，特區政府亦應盡快取消旅客落地檢測安排，因應陸路口岸如羅湖，根本沒有空間安排人員檢測，毋須對內地來港人士要求48小時核酸檢測陰性證明。他建議，通關初期將入境本港的配額優先預留予已完成接種三針的人士，優先入境，因98% 以上確診後病情輕微，通關後即使有病毒傳入香港，與本地流行的病毒亦大同小異，相信可將對本港醫療系統的影響減到最低。他指，目前公立醫院門診服務需求基本上來自本地，旅客來港如有輕微病徵，主要看私家醫生，當局亦可要求旅客來港期間購買醫療保險，確保他們即使重症，亦會使用私家醫院服務。