疫情｜內地與港通關後 何栢良：不需再檢疫及檢測

內地進一步放寬防疫措施，下月8日起確診者毋須隔離，取消入境後集中隔離，又恢復辦理赴港簽注。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，內地與香港通關後不再需要實施檢疫，亦應取消檢測，現今疫情，檢測對防控疫情的效用亦微乎其微，另外，亦沒有必要每日公布確診人數。
建議已打3針內地人優先入境
何栢良在一個電台節目中表示，特區政府亦應盡快取消旅客落地檢測安排，因應陸路口岸如羅湖，根本沒有空間安排人員檢測，毋須對內地來港人士要求48小時核酸檢測陰性證明。他建議，通關初期將入境本港的配額優先預留予已完成接種三針的人士，優先入境，因98% 以上確診後病情輕微，通關後即使有病毒傳入香港，與本地流行的病毒亦大同小異，相信可將對本港醫療系統的影響減到最低。他指，目前公立醫院門診服務需求基本上來自本地，旅客來港如有輕微病徵，主要看私家醫生，當局亦可要求旅客來港期間購買醫療保險，確保他們即使重症，亦會使用私家醫院服務。
何栢良認為香港有條件跟隨內地新安排
何栢良又指，本港已建立混合免疫的防重症屏障，可以按部就班取消防控措施，最先應該取消污水監測的強檢，認為有關安排基本上再起不到作用，其次可取消599F章下對餐飲處所實施的規例。但口罩令和疫苗通行證安排，則不宜在冬季結束前取消。而確診數字方面，何栢良認為只需集中公布公立醫院住院、重症及死亡個案，每周陽性個案百分比，以及定期公布本地流行病毒株品種，沒有必要每日公布確診人數。香港亦有條件跟隨內地新安排，取消隔離確診者以及密切接觸者家居檢疫，把握機會加快全面復常；亦應推動新冠疫苗，尤其是加強劑接種。