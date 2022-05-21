疫情︱內科醫學院院長指社會有抗疫疲勞　應放寬社交距離措施

香港內科醫學院院長李錦滔今早(21日)出席一個電台訪問，他指社會有抗疫疲勞，放寬社交距離措施是有必要的，不過他不認為60歲以下成年人可豁免疫苗通行證。至於有關航班熔斷機制，他認為當局應研究是否適當時候改變或取消。

李錦滔今早出席商台的訪問，他指出目前香港每日仍有200至300宗個案，證明在社區仍然有一定的傳播鏈。然而整體社會上出現抗疫疲勞，政府亦有必要逐步放寬社交距離措施。對於有專家意見指，應豁免60歲以下成年人使用「疫苗通行證」，李就表示不認同。他指從公共衞生角度，社會要達致群體免疫，是不分年齡。而60歲以下人士豁免疫苗通行證在執行上亦有難度，因為不可能每次都要求進入的人士出示身份證明。

豁免60歲以下疫苗通行證有難度

至於有關BA.2.12.1的個案，懷疑可能流入社區，李指疫苗對該病毒仍有一定保護作用，而且目前社會已逐漸回復正常，海外入境人士亦有隔離檢疫安排，而大部分輸入個案都能在檢疫酒店被發現。李認為，當局應該研究是否適當時候，改變或取消航班熔斷機制，讓香港重新與世界接軌。

另外李在節目後接受訪問時再指出，目前本港接種第3針的比率只有5成多，情況並不理想，他不評論政府是否認就第三階段疫苗通行證給予寬限期，但建議市民應盡快接種第3針。