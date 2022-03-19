疫情︱全港8處強檢結果　發現674宗初步陽性(更新)

政府公布，今日(18日)已先後完成在屯門寶田邨第4座、蝴蝶邨蝶心樓、葵涌大窩口邨富民樓、富邦櫻、將軍澳健明邨健晴樓、觀塘和樂邨平安樓、泰安樓和義安樓及和樂邨辦事處、黃大仙彩雲（二）邨啟輝樓以及香港仔鴨脷洲邨利福樓，共8處的圍封檢測行動，當中發現合共674宗初步陽性個案；其中彩雲（二）邨啟輝樓有165宗初步陽性個案，而蝴蝶邨蝶心樓有131宗、健明邨健晴樓則佔91宗。而受限制區內的人士，須出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環，才能離開受限制區域。

在8個強檢區域中，黃大仙彩雲（二）邨啟輝樓至今早約11時30分解封。當中在周五晚上10時前，有1,687名身處受限區域人士接受檢測，發現165宗初步陽性檢測個案和11宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。而在受限區域的676戶，有55戶沒有應門，政府表示會採取措施跟進。

香港仔鴨脷洲邨利福樓在今早約11時半完成強制檢測行動，直到周五晚上10時，共有約1,540人接受了檢測，當中發現63宗初步陽性檢測個案。而在區域的約760戶，當中有26戶沒人應門。

而將軍澳健明邨健晴樓在上午約11時開始解封，而直至周五晚上10時，共有約1,700名受限區域人士接受檢測，當中發現91宗初步陽性檢測個案和48宗檢測結果為不確定的個案。

大窩口兩幢100宗初步確診

至於葵涌大窩口邨富民樓，在上午約10時30分開始解封，直至周五晚上9時，共有約790人接受檢測，當中發現45宗初步陽性檢測個案。在政府派員到訪約370戶，當中21戶沒有應門。同邨的富邦樓亦在上午約11時解封，直至周五晚9時有約710人接受檢測，當中發現55宗初步陽性檢測個案。另外在約380戶中，有20戶沒人應門。

屯門寶田邨第4座，在今早約10時30分解封。直至周五晚9時，有約800人接受檢測，當中發現61宗初步陽性檢測個案。而在受限區域的約1,010戶，有約410戶沒有應門。

屯門蝴蝶邨蝶心樓就在上午約11時起解封，至周五晚10時，有約1,080人接受檢測，當中發現131宗初步陽性個案及33宗檢測結果為不確定的個案。而區域內的816戶之中，有111戶未有應門。

觀塘和樂邨的圍封區域，在上午約11時開始解封，而直至周五晚上10時，有約480人接受檢測，當中發現63宗初步陽性檢測個案和3宗檢測結果為不確定的個案。另外政府派員到訪約300戶，有約30戶沒人應門。

寶田邨第4座410戶未應門45人未檢測

政府在之後，對各圍封區域採取執法行動，檢查離開的人士是否已完成強制檢測。當中在屯門寶田邨第4座，檢查了約230名受檢人士的檢測報告，發現有45人未進行強制檢測，並向他們發出強制檢測令。將軍澳健明邨健晴樓檢查的約530人，亦有約30人未進行強制檢測。

其餘蝴蝶邨蝶心樓則檢查了約130人，有9人未檢測；彩雲（二）邨啟輝樓檢查了122人，有2人未檢測；觀塘和樂邨的3幢大廈及辦事處，就檢查了約90人，1人未強檢；而大窩口邨兩幢，富邦樓檢查了146人，8人未進行強檢，而富民樓則檢查了約170人，全部已完成檢測。而鴨脷洲邨利福樓檢查了約320人，同樣全部已完成檢測。