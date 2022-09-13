疫情｜兩針人口已達91.1% 江玉歡質疑再推高與全民接種無異

現時本港己已接種兩劑疫苗人口達九成許，政府繼續鼓勵市民打針。議員江玉歡質疑，再推高接種率與全民接種無異，並指政府應清楚公開兩年多用在防疫救市的各項數目。

江玉歡在社交媒體發文表示，收聽港台電台節目時有兩名長者致電點唱，他們均因疫情減少外出，平日只到街市買餸便匆匆回家，其中一位更連子女安排的慶祝生日活動都推卻，「兩位聽眾同樣感到壓力和焦慮。聽後感概。像這樣的長者，究竟有幾多人？」另外，她又指自己日前到銅鑼灣與家人晚膳，在晚上9時半已看到多間餐廳或酒樓的食客寥寥可數，部分甚至已半拉閘，「飲食業最能反映經濟，長假期銅鑼灣9時半『水靜河飛』代表著什麼呢？」

質疑 若要近百分百才達標 與全民接種有何分別

江玉歡指，有官員指疫苗接種率要再推高才有望與世界接軌，但指如今接種兩劑的人口已達91.1%，質疑「官員所謂的再提高究竟是提高到幾多呢？如果是要接近百分百才達標，與全民接種有何分別呢？」她又指，如果政府希望達到全民接種，為何不提早一點通知市民。她又引述有報道指，政府截至到今年4月購入疫苗有2,080萬劑，如今已接種接近1,900萬劑，並指按照現時最新每日接種劑次25,000劑計算，約40日便會用盡政府估算的劑量，關注是否已達到政府的標準。

倡政府公開疫下救市的各項數目

她指，本港抗疫接近3年，除了死傷重症，經濟飽歷風霜，市民商戶等了一個冬天又一個冬天，認為要令社會有共識怎樣走下去，要令市民明白防疫的實質經濟負擔，政府應清楚公開兩年多用在防疫救市的各項數目，讓市民作為付費者作一個知情決定，達至一個共同方向，這才是良好公共行政所需要。