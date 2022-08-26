疫情｜公院病人轉介私院成功率約四成　私院聯會：涉不同原因

本港新冠單日本地個案昨天升破8,000宗，留醫人數續升。醫管局多次強調需調動病牀和調整服務，醫務衞生局局長盧寵茂日前指整體私院病床使用量未如預期。但醫管局行政總裁高拔陞今(26日)表示，公院轉介病人到私院情況未如理想，並指問題在於私院考慮接收病人所需時間較長，病人惡化及家屬不願意情況僅佔一成。

高拔陞指出，據手上數據顯示，公院轉介100多名病人，真正轉至私院只有20至30多個，即只有四分之一或三分之一左右；亦曾有日子轉介100多名病人，私院初步指只能收到一半，實際去到又再減三分之二或一半。

私院聯會：45%由公院取消

惟香港私家醫院聯會主席何兆煒則稱，公院轉私人病人成功率有約四成，其透露有私院稱，失敗個案中有45%是公院自行取消，僅10%是私院覺得不適合接收，另有不少個案存在包括病人或家屬不願意、通知問題、運送困難等各方面問題，其又同意醫管局所指的需要理順過程，減少失敗個案。

何兆煒又解釋，部份私院規模較小、位置較遠，例如明德國際醫院位於山頂，未必有病人願意去；亦有私院則因無職業治療師未能接收病人。他以其任行政總監的聖保祿醫院為例，指曾有病人本身於東區醫院留醫，其後被轉往東華東院，之後再被安排轉聖保祿醫院，病人感不情願；亦有病人轉入私院兩日後，可能又要到醫管局某個地方做某些檢驗，病人因此亦會有所微言。