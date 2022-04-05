疫情｜六個宗教製影片悼新冠離世患者

新冠疫情爆發，奪走逾八千名港人生命，六個宗教製作影片悼念離世的患者，在今日、清明節啟播。

六個宗教包括佛教、道教、基督教、天主教、伊斯蘭教和孔教。由香港立法會議員管浩鳴牧師發起「香港社福界聯合抗疫大行動」，發動六宗教製作「悼亡慰生儀禮」視頻，目的是希望染疫的離世者得安息，離苦得樂，盼生者節哀並得安慰，患病者和廣大市民得到祝福和鼓勵，加添信心和力量戰勝疫情。視頻於今早9時啟播。

六個宗教製視頻悼念離世患者 今早9時啟播

佛教聯合會會長寬運法師表示，得知有不少朋友在疫情中失去摯親，「作為亡者的親人，你們的哀傷、對親人的懷念，我們感同身受，超薦他們，願他們離苦得樂。」佛教界今天特別為疫症往生者啟健一場線上超度法會，願亡者離苦得樂，往生極樂世界。

天主教香港教區主教周守仁說，今波疫情有不少長者死亡，亦有小童離世，感到心痛、惋惜及無奈，相信上主會開放懷抱接納他們，讓他們得到安息。他指，不少人因這場疫情生活得很辛苦及掙扎，更受情緒問題困擾，盼大家多關心身邊人，聆和及陪伴他們，甚至提供物質支援。

孔教學院湯恩佳院長表示，代表孔教同道以「不忍」之心及「仁愛之心」，對於每一個逝去的生命感到惋惜，對於每一個喪失親人的市民表達深切慰問。

另外，中華回教博愛社副主席哈奇偉、九龍清真寺暨伊斯蘭中心教長Mufti Muhammad Arshad、基督教協進會主席王家輝、香港道教聯合會主席梁德華道長等均有發言。

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