疫情｜到校接種服務門檻降至10人 兒童醫院今起提供科興

政府外展到校接種新冠疫苗服務下限人數會由30人降至10人，如果學校共有10名學童、家長及教職員願意接種，亦可獲安排到校打針。公務員事務局長楊何蓓茵早上視察兒童醫院的接種中心後表示，再有兒童確診後出現重症，需要接受深切治療，她感到難過和傷心，目前已有超過3,000名半歲至3歲幼童打針，希望數字可以升得更快，呼籲家長不要遲疑，盡快帶子女打針。她又指，部分年幼學童正在幼兒中心及幼稚園上學，而這些學校的規模會比小學細，因此下調到校接種服務下限，可鼓勵他們打針。

政府增加幼童接種新冠疫苗的渠道

衛生署轄下母嬰健康院今日起，會為半歲至3歲的幼童，在接受已預約的常規服務時，提供科興疫苗接種服務。設於港鐵青衣站和兒童醫院的接種中心，以往只提供復必泰疫苗，今日起會同時提供科興和復必泰疫苗的接種服務。

李子良重申濕疹不是打疫苗禁忌症

兒童醫院行政總監李子良表示，中心會分兩個區域，分別提供科興或復必泰疫苗接種。他指，去年8月3日至今已有1.4萬名3歲以下幼童確診，當中有2人死亡，有33人留醫。幼童感染後，有機會併發中樞神經系統和上呼吸道系統問題，例如急性腦炎和嘶哮症。他重申，鼻敏感、濕疹、哮喘等，都不是打針的禁忌症，患者毋須額外檢查，可以直接打針，科興疫苗可以在手臂或大腿接種。

有家長帶將近3歲的女兒到兒童醫院接種科興疫苗，表示疫苗中心一開放預約，就立即替女兒安排打針，希望盡快提高保護力。她又相信，科興疫苗較溫和，因此選擇讓女兒打科興。亦有家長指，小朋友即將升小學，會接觸較多同學，因此帶小朋友打針。