疫情｜前區議員葉子祈巴士除口罩等罪成　判囚8個月獲緩刑罰款8萬元

前西貢區議員葉子祈涉嫌去年5月在巴士上脫下口罩與乘客爭執，並向警員稱自己患有焦慮症及呼吸困難而不能戴口罩，被控誤導警務人員、公眾滋擾、故意阻撓巴士司機及違反「口罩令」4罪，他早前經審訊後被裁定全部罪名成立，惟因染疫和等候背景報告等原因押後判刑。裁判官杜浩成今早於觀塘裁判法院指，被告誤導警員和違反防疫規例損害公眾利益，遂判監8個月，緩刑30個月執行，另罰款8萬元。

官：所有人有權不認同政府惟無權違法

杜官判刑時指，被告不尊重刑事司法，更具明顯的潛機鼓勵他人犯法，稱所有人有權不認同政府的防疫措施，但沒有權違法，加上誤導警員和公眾滋擾罪等，認為控罪嚴重，但考慮到求情及被告已在收押所還押44日的特殊情況，將刑期緩刑30個月執行。辯方求情時呈上多封求情信，包括被告親撰信件稱對犯案感後悔和羞愧，認為自己天真愚昧，令母親憂心，希望早日服刑完畢以貢獻社會和照顧病母。

控罪指，被告葉子祈(27歲)被控在2021年5月7日，在登上或身處公共交通工具時，或在進入或身處港鐵已付車費區域時沒有佩戴口罩。他另被控於同日在將軍澳隧道796C巴士上沒有履行佩戴口罩的責任，對公眾造成滋擾，而這種疏忽的後果是危害公眾的健康與舒適；在巴士轉乘站提供虛假資料，即表明有合理理由不佩戴口罩，意圖妨礙或拖延達到公正的目的，以企圖誤導警員；及故意妨礙、阻撓或或分散司機的注意力。