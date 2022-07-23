疫情｜劉宇隆指疫情每兩星期翻一番 預計下個月單日確診或會上升到7000宗

政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在一個電台節目表示，現時本港單日確診人數、污水檢測的病毒量，及即時病毒繁殖率都在持續上升，疫情有機會每兩星期翻一番。他估計下個月，單日確診個案可能會上升到6000至7000宗，至於會否升到超過單日1萬宗，就要看市民及政府的對策。劉宇隆又補充，現時長者及小童的疫苗接種率仍然不理想，有十分一的確診長者及小童要入院治療，擔心一旦出現大爆發，會對公共醫療系統做成壓力，呼籲市民盡快接種疫苗。

四名港大學者早前提出「混合免疫」，建議放棄圍封強檢和學生回校前的快速測試。劉宇隆表示，估計全港約5、600萬市民已經曾確診感染，認爲社區已經有「混合免疫」，但並非長久有效，就算疫苗接種率達95%，市民最終一定會再感染。

劉宇隆認爲需要維持學生回校前的快速測試，因學童疫苗接種率未理想，一旦學校出現爆發要停課，最終仍是學生受影響。他又指，圍封強檢在疫情相對平穩下，找出的確診個案不多，每次圍封都是騷擾市民，政府要思考成本效益，可考慮暫停措施，在冬季疫情反彈時再啓動。

劉宇隆補充，政府的專家顧問團隊無參與政府決策，昨日政府與專家顧問開會，已經有共識，會聚焦推動疫苗接種工作。

關日華：確診入院的小童增加 籲家長盡快帶子女接種

至於港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華在同一個電台節目指，近日確診入院的小童增加，病床緊張，尤其在設有住宿及特別照顧學校出現群體感染風險，現時3至11歲兒童只有7成多接種疫苗，呼籲家長盡快安排子女接種。

關日華又指，本港至今已經出現60宗兒童在確診後，出現多系統發炎綜合症，其中一半要入住深切治療部，有10%確診兒童在康復後，出現濕疹等長新冠症狀。他認為，Omicron變種病毒不是普通感冒，兒童感染可能會令呼吸系統及神經中樞系統受損，呼籲家長不要見到有疫情大爆發，才安排子女接種疫苗，現時疫情即使是風平浪靜，仍有小爆發，是接種疫苗的最佳時間。