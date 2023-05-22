疫情｜劉宇隆料新冠「衝到接近上頂」　復常初期流感等病毒如「還債」般流轉

本港近月受流感和新型肺炎夾擊。政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆相信，新型肺炎疫情已經「衝到接近上頂」準備回落，流感情況則早已見頂。他又說，連同年初呼吸道合胞病毒、副流感、腸病毒和鼻病毒等，社區在復常初期必然會有各種病毒流轉，「呢個係全世界必經之路。」
料流感夏季不會反彈
劉宇隆接受本報查詢稱，現時年約3至4歲的幼童過去或未曾感染呼吸道病毒，形容病毒現時猶如輪流「還債」，估計當幼童要經歷過病毒來襲或出現爆發後，傳播情況才會減少，又呼籲幼童最緊要接種流感疫苗，「未打齊針就打。」他並稱，季節性流感很少會維持到5月、端午節，估計流感夏季未必會出現反彈。
就學校爆發上呼吸道感染，劉宇隆認為整體而言近期有較多爆發個案、情況異乎尋常，相信同樣與學生過去數年無接觸有關病毒有關，若保持校園地方潔淨將有助減低爆發機會。醫管局數據顯示，最近兩周急症醫院兒科住院病床住用率均為94%，他認為現時最重要控制情況，不要惡化到醫管局無法應付。
呼籲港人毋須做驚弓之鳥
新型肺炎方面，劉宇隆指普遍已接種新冠疫苗、未滿80歲的市民，若非免疫力弱等群組，病徵皆相對輕微，「700幾萬人應該得幾十萬長者要驚，講緊80歲或以上」，呼籲港人毋須做驚弓之鳥。他解釋，近日仍見到市面有許多人佩戴口罩，「地鐵車廂有好多，上到行人路就仲有一半」，惟強調在復常之路上，市民有權自由選擇是最重要的。
本港氣溫最近持續酷熱，劉宇隆指人類雖有汗腺散熱，但當劇烈跑步或呼吸急促時，從口腔噴出的熱氣也有助散熱，提醒「如天氣咁熱戴口罩冇咁好」。
新型肺炎剛現小波幅非大爆發
另外，劉宇隆今日(22日)早上在一個電台節目指，最近本港新型肺炎確診經歷完小波幅，而非社區大爆發，市民毋須因波幅而成驚弓之鳥，可以努力復常。他並稱，近日確診呈報個案每日有約480至500宗，少於本月10日至13日期間每日逾500宗，而污水監測數字亦反映確診數字在5月初見頂。
劉宇隆稱，醫管局住院雖然有壓力，但現時因新型肺炎住院個案只有近3,000宗，已較最高峰時約1萬宗少，而且重症個案不多。他並說，由於本港有九成多人已接種兩劑新冠疫苗、八成多人打了三針，反映全民有免疫力。他強調，疫苗不是保護市民不會感染，相信不少人一生中會重覆不斷感染冠狀病毒，打疫苗只是減低感染病毒後出現重症或死亡的機會。