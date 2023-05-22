疫情｜劉宇隆料新冠「衝到接近上頂」　復常初期流感等病毒如「還債」般流轉

本港近月受流感和新型肺炎夾擊。政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆相信，新型肺炎疫情已經「衝到接近上頂」準備回落，流感情況則早已見頂。他又說，連同年初呼吸道合胞病毒、副流感、腸病毒和鼻病毒等，社區在復常初期必然會有各種病毒流轉，「呢個係全世界必經之路。」

料流感夏季不會反彈

劉宇隆接受本報查詢稱，現時年約3至4歲的幼童過去或未曾感染呼吸道病毒，形容病毒現時猶如輪流「還債」，估計當幼童要經歷過病毒來襲或出現爆發後，傳播情況才會減少，又呼籲幼童最緊要接種流感疫苗，「未打齊針就打。」他並稱，季節性流感很少會維持到5月、端午節，估計流感夏季未必會出現反彈。

就學校爆發上呼吸道感染，劉宇隆認為整體而言近期有較多爆發個案、情況異乎尋常，相信同樣與學生過去數年無接觸有關病毒有關，若保持校園地方潔淨將有助減低爆發機會。醫管局數據顯示，最近兩周急症醫院兒科住院病床住用率均為94%，他認為現時最重要控制情況，不要惡化到醫管局無法應付。