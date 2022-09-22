疫情｜劉宇隆：通關大勢所趨籲幼童打針　惟不建議「溝針」

近來越來越多聲音要求社會復常，消息指政府正積極研究入境檢疫安排放寬至「0+7」。確診新冠肺炎的政府專家顧問劉宇隆今早(22日)接受電台訪問時指，通關在即，呼籲家長要盡快帶小朋友打針，相信首批疫苗可如期在下月抵港，6個月至5歲以下幼童可選擇接種三針科興或幼童版復必泰，他強調疫苗安全有效，惟不建議幼童「溝針」。

劉宇隆表示，國際通關是大勢所趨，有些國家已有「三免」，包括免檢疫、免測試和免疫苗通，即使是不需要打針，亦可以通關，至於香港何時由「3+4」，變成「0+7」和「0+3」到最後「0+0」，當然要有移序和根據，確保公共醫療系統不能崩潰，以及幼童等未打針的死亡率不能有太大問題。

指打 科興或復必泰對防重症是無分別

他又說，大家一開始有個迷思，很執著於中和抗體，以為可以切斷感染，惟根本切斷不到，雖然「溝針」在實驗室裡的中和抗體會高一些，但如何接種3針、4針及「溝針」都會確診。他認為需要尊重藥廠數據，強調接種科興或復必泰，對防範重症和死亡是完全無分別，不建議「溝針」。

劉宇隆稱，明白家長對年幼子女接種有較多憂慮，但幼童越早接種越好，他相信引入復必泰幼童版疫苗後，接種率未必會大增，但會一步步上升。他強調Omicron對小朋友來說，絕對不是流感，否則會混淆視聽，強調現時大流行仍未結束，加上通關在即，呼籲家長要盡快帶小朋友打針，接種後能減少一旦感染後發展成重症的風險。