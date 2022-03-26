熱門搜尋:
疫情 快速測試 恒指 烏克蘭局勢 封區檢測 全民檢測 樓價 MIRROR
返回
本地
2022-03-26 10:36:14

疫情｜劉澤星指死亡數字維持每日約200宗下跌速度太慢

分享：

新冠疫苗專家委員會召集人劉澤星說，第五波疫情高峰明顯已過，但認為死亡數字維持在每日約200宗水平，下跌速度太慢，疫苗接種工作要做得更好。另外，香港大學校長張翔建議港大校委會，批准由醫學院內科學系教授劉澤星暫任醫學院院長一職，劉澤星指如果做得好，會考慮申請正式擔任。

劉澤星在一個電台節目中表示，按現時新冠肺炎疫情趨勢，預計最快仍要多6星期的時間，才有望達到長者接種率90%，增速太慢。他說，逾6,000宗新冠死亡個案，當中有七至八成是70歲以上，逾七成是80歲以上人士，絕大部分並無完成接種疫苗，有關年齡群組在疫情前的死亡人數是遠比現時低，認為新冠病毒導致長者過身機會增加。

劉澤星指新冠死亡數字維持每日約200宗下跌速度太慢。(商台圖片)

劉澤星指新冠死亡數字維持每日約200宗下跌速度太慢。(商台圖片)

劉澤星：暫任醫學院院長做得好會考慮申請正式擔任

香港大學校長張翔建議港大校委會，批准由醫學院內科學系教授劉澤星，8月起接替離任的梁卓偉，暫任醫學院院長一職，直至新任院長履職。被問到是否有興趣參與全球遴選、正式擔任院長，劉澤星說，每個人都有考慮的機會，如果校委會通過任命，而暫任期間如果大家認為他做得好，他當然會考慮。

至於校委會未開會，張翔、劉澤星和梁卓偉就分別向醫學院師生發信，做法是否繞過校委會決定，劉澤星指，他只希望透過信件，感謝張翔對他的信任，他不方便評論校委會程序。他又表示，兩年多前，無人知道新冠病毒會出現，認為各方面都要有充足準備應對，包括要在醫學院，訓練好醫學生、護理學生、中醫學生及醫療研究人才等。

本港新冠肺炎死亡數字維持每日約200宗。(資料圖片) 本港新冠肺炎死亡數字維持每日約200宗。(資料圖片) 本港新冠肺炎死亡數字維持每日約200宗。(資料圖片) 本港新冠肺炎死亡數字維持每日約200宗。(資料圖片) 本港新冠肺炎死亡數字維持每日約200宗。(資料圖片)
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受