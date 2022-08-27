疫情｜劉澤星：全球無地方可「零感染」 建議降低第四針年齡門檻

香港疫情近日再度升溫，政府專家顧問、香港大學醫學院院長劉澤星今早（27日）接受電台節目訪問時表示，新冠病毒即時繁殖率每日緩慢上升，反映每名確診者可能會傳染給多於1人，強調新冠病毒一定會繼續變種，全球已無任何地方可以「零感染」，建議政府可考慮再降低第四針的接種年齡門檻。



劉澤星表示，本港目前的新冠病毒即時繁殖率是約1.44，反映每名確診者可能會傳染給多於1人；若即時繁殖率達2或3，整體感染數字就會急速上升。他指，現時數值每日緩慢上升，或因為早前已感染新冠病毒的市民抗體開始下降，對病毒的抵抗力減弱等有關，他強調兒童與長者接種率不高，呼籲市民盡快接種疫苗，並建議可以考慮再降低第四針的接種年齡門檻，讓較年輕的市民有選擇權。

他續指，現時難以界定屬於第五波疫情延續還是第六波，但最重要是整體疫情可控。他指，Omicron BA.4或BA.5變異病毒株已佔整體個案逾40%，雖然兩種病毒株誘發的併發症較少，但由於有免疫逃逸能力、傳播力高，因此早前曾染疫的人士亦有機會再受感染，並指新冠病毒一定會繼續變種，全球無任何地方可以「零感染」；至於會否在本地成為風土病，須由公共衛生專家界定。



至於政府要求明日（28日）起出席宴會人士須出示快速抗原測試陰性結果證明，劉澤星形容有關措施屬好提議，當參與除口罩的高危活動時，在席人士當日快測陰性，可減低病毒傳播、甚至將病毒帶回家的風險。