疫情｜劉澤星：港疫情「暫鬆一口氣」　惟仍要「谷針」

第五波疫情持續緩和。新冠疫苗專家委員會召集人劉澤星在電台表示，本港疫情未見呈上升趨勢，相信是由於本港實際可能已有幾百萬人染疫，加上近月疫苗接種率提升，令社區暫時築起免疫屏障，形容「有短暫鬆一口氣的機會」，但強調目前不同年齡層的疫苗接種率仍然未足夠，同意本港仍要「谷針」。

指老少接種率需「谷」至九成

劉澤星說，本港現時12歲以上人口接種第三劑新冠疫苗的比率未夠五成，80歲以上首劑接種率亦只得六成多，認為所有年齡群組，特別是「一老一少」的接種率都應該推高至九成。他表示，第五波有七成死亡患者是80歲以上，而兒童染疫後即使無生命危險，都有機會出現多器官受損，重申接種後可降低重症、併發症或死亡率，亦可減低出現「長新冠」機會。

他預計第二代疫苗年尾才有足夠數據，但不要只等第二代疫苗，若等到第二代疫苗的時候，可能對Omicron有效，但屆時不知會否有第二種變種病毒出現，目前最重要是給自己足夠保護，認為市民現時打了針，屆時亦可以再打。

免疫力缺陷人士研打第五針

至於患有免疫力缺陷症的人士，應否接種第五針，劉澤星說專家委員會正積極商議安排，或定期接種以增加抗體，希望制定機制處理個別個案。他又指，根據最新指引，流感及新冠疫苗能夠同步接種，毋須分隔接種時間。