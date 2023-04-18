疫情｜印度新冠新變種Arcturus入侵本港 梁子超：個案只屬冰山一角

新冠病毒Omicron變異株Arcturus在全球29個國家及地區出現病例，香港亦有輸入個案。衞生署衞生防護中心證實，截至昨日（17日）已接獲7宗Arcturus個案。呼吸系統科專科醫生梁子超今早(18日)出席電台節目時表示，過去大半年全球不停出現不同品種的變種病毒，形容情況已經是「百家爭鳴」，病毒在不同地方、時間成為主流病毒株，代表風土化下已出現「抗原飄移」。不過，他認為現時未出現影響全球的主流病毒，加上印度有10多億人口，近日新增的相關個案只屬冰山一角。

他解釋，病毒的傳播效率極高，比正常病毒引致群體免疫衰減的速度快。他舉例指，即使香港去年3月疫情一度達到高峰，每日逾7萬宗確診，跌至6月時每日僅數百宗個案，亦仍然會有反彈。因初時傳播在短時間內將易感人口大幅度減低，在免疫未衰減前可令確診達到一個谷底，但過一段時間後，確診個案便很可能會從谷底反彈，小幅度波動反映病毒傳播及免疫衰減不同步的情況，不必特別擔心。

梁子超：現前Omicron亦有數百分支

有專家指Arcturus或會引致年輕患者出現結膜炎。梁子超稱，結膜炎並非新出現的徵狀，在2020年，印度亦有研究反映結膜炎見於新冠病毒。但因結膜炎不常見於呼吸道病毒徵狀，故或許是因為結膜炎較為特殊，這些人會更容易接受檢測，因而發現比例增加。他表示，現階段或要等待較全面及系統化的研究，才能確認是否屬新現象。

梁子超稱，其實主流病毒會不斷漂移及分化，現前Omicron亦有數百分支，當中某個分支可能會在特定時間或地點變成主流病毒，屬自然現象，他認為，暫時只需按現有機制處理，便不必過於緊張。