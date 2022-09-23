疫情｜原扎根香港展覽已移新加坡 業界冀入境放寬至「0+0」

疫情持續近3年，世界各地陸續開關，以恢復正常生活，惟本港防疫措施仍未放寬，旅客來港需接受檢疫，旅遊業界及展覽業界均指有損本港經濟，冀政府放寬防疫措施。

香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡表示，業界期望入境檢疫安排放寬至「0+0」方案，因為世界很多地方都有展覽中心，其他地方已經復常，口岸完全開放，主辦機構寧願去無檢疫限制的地方舉辦，未必考慮香港。任何阻礙國際旅客來港的檢疫安排，都會令展覽業難以恢復。

展覽業： 有展覽會宣布明年繼續在新加坡舉辦

她又指，香港於過去3年幾乎沒有舉辦任何國際性展覽，今年本港的國際性大型活動仍然是零，不但使人才嚴重流失，有些原本扎根香港的展覽都移師新加坡，更有展覽會宣布明年會繼續在新加坡舉辦，有服務商已經把材料運到新加坡。而新加坡去年舉辦了約200個活動，今年已有600至700個活動，其中超過60個為國際性活動，每個活動至少為新加坡帶來幾萬人次旅客。即使香港現時復常，亦需要時間重整展覽業。

黃傑龍：通關政策不應由盧寵茂主導

優質旅遊服務協會主席黃傑龍在一個電台節目中亦表示，即使政府宣布復常，本港市面亦不會立即變得興旺。他指，香港的復常步伐比起其他地區遲了起碼半年至一年，世界旅遊市場已有新常態，旅客未必來港，復常後，商界亦需要時間籌集資金，重新聘請人手等。他又認為，現時本港最大的敵人並非疫情，而是經濟危機，除了入境檢疫措施外，社交距離措施亦應該要放寬。而通關政策不應由醫務衞生局局長盧寵茂主導，應改由負責經濟的官員主導，本港才有機會走出經濟危機。