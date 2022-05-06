疫情｜受「禁追租」影響業主　今起可申特惠貸款 (附詳情連結)

第五波疫情重創經濟，今屆《財政預算案》中提出向指定行業暫緩追租措施，被指影響個別業主的生計。金管局代香港按證保險有限公司發稿表示，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」今日起接受個別受暫緩追討欠租安排影響的業主申請。

公司指，《商業租戶短期保護措施(2019冠狀病毒病疫情)條例》本月1日生效，《條例》訂定暫緩追討欠租安排，就此，政府早前宣布透過計劃向持有指明商用處所並依賴有關的租金收入維生的受影響個人業主提供免息貸款。

業主可獲 3倍租金 上限10萬元

合資格業主須為年滿18歲的香港居民，合法及實益擁有完全或主要用於屬《條例》所界定為指明處所的物業，並依賴有關租金收入維生但受暫緩追討欠租安排影響，而在2022年1月1日至《條例》指明的保護期屆滿期間至少一個月暫時失去至少兩成每月租金收入。合資格申請人可獲得的貸款額相等於申請人可就其指明處所收取每月租金的3倍，上限為10萬港元。還款期最長5年，可選擇首6個月毋須還款，以減輕即時還款的壓力。

11家貸款機構接受申請 申請期至10月底

由今日起，以下11家參與計劃的貸款機構將接受個別受影響業主的申請，申請期至本年10月31日止，包括：

中國銀行(香港)有限公司

東亞銀行有限公司

中信銀行(國際)有限公司

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

集友銀行有限公司

大新銀行有限公司

恒生銀行有限公司

香港上海滙豐銀行有限公司

南洋商業銀行有限公司

上海商業銀行有限公司

渣打銀行(香港)有限公司

更多資訊，包括參與計劃的貸款機構名單及它們的查詢熱線，將載於計劃的專頁，詳情按此；如有查詢，可致電計劃熱線：2536 0392。有意借款人士亦可聯絡參與計劃的貸款機構了解詳情。