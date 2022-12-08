疫情｜周五起隔離令及檢疫令改為5日 現行社交距離措施維持至12月28日(更新)

醫務衛生局副局長李夏茵今日（8日）宣布，由周五凌晨零時起，確診患者和密切接觸者如果第4和5日的快速測試呈陰性，隔離或檢疫日數可以縮短至5日。由海外和台灣抵港人士，繼續需要在抵步當日和到港後第2日做核酸檢測，但每日做快測的規定就由7日減至5日。另外，由於現時香港新冠疫情數字持續向上升未見頂，現行的社交距離措施將會維持至12月28日，醫管局會繼續密切留意疫情發展。
至於二價疫苗安排方面，18歲或以上市民擬打第3針，可以明日起可供預約打二價疫苗；已預約接種可即場要求打二價疫苗；市民擬打二價疫苗作第4針，專家建議50歲或以上人士，可在接種第3針或已打第2針後確診而康復起計，最少3個月後打第4針；18至49歲的出入高風險地方的人士，亦可預約打第4針，但距離接種第3針必須相隔最少半年。18歲或以上的人士，可在接種第4針或已打第3針後確診而康復起計，最少6個月後才可打第五針；18歲或以上免疫力低的人士，可距離接種上一針3個月內打新一針。
歐家榮：確診個案一周升幅逾2成
衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去一周平均每日新增10,773宗個案，較之前一周上升26.2%。過去一周輸入個案平均每日有669宗案，較之前一周升16.1%。死亡個案共錄129宗，較之前一周升12.2%。院舍個案仍居高位，較9月初時有超一倍增幅。歐家榮又指，而目前最主要的本地變種病毒株為BA.5、佔感染個案68.75%，其次則為BA.2的其他分支，佔28.04%。
歐家榮又提到，本地感染個案再進一步上升，死亡個案亦有增幅，輸入個案維持在平穩水平，世界其他地方開始出現新變異病毒株流行，或導致二次感染，這些變異株現時亦於香港感染個案中出現。
醫管局總行政經理李立業表示，公立醫院壓力持續上升，目前有3200名病人留醫，120人危殆或嚴重；每天入院個案有300至400宗，當中19.4%為安老院舍院友，數字比過去一周上升。過去一星期有6成3住院病人入院原因與新冠病毒有關，死亡個案方面，過去一星期有9成3為60歲以上；7成死於新冠病毒。李立業提到，鑑於本港進入流感高峰期，醫管局會因應最新情況調配資源和服務，相信聖誕節及農曆新年假期後，醫院壓力會再度增加。呼籲市民，特別是長者及兒童，接種新冠及流感疫苗，染疫後要盡快求醫，及早服用抗病毒藥。