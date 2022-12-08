疫情｜周五起隔離令及檢疫令改為5日 現行社交距離措施維持至12月28日(更新)

醫務衛生局副局長李夏茵今日（8日）宣布，由周五凌晨零時起，確診患者和密切接觸者如果第4和5日的快速測試呈陰性，隔離或檢疫日數可以縮短至5日。由海外和台灣抵港人士，繼續需要在抵步當日和到港後第2日做核酸檢測，但每日做快測的規定就由7日減至5日。另外，由於現時香港新冠疫情數字持續向上升未見頂，現行的社交距離措施將會維持至12月28日，醫管局會繼續密切留意疫情發展。

至於二價疫苗安排方面，18歲或以上市民擬打第3針，可以明日起可供預約打二價疫苗；已預約接種可即場要求打二價疫苗；市民擬打二價疫苗作第4針，專家建議50歲或以上人士，可在接種第3針或已打第2針後確診而康復起計，最少3個月後打第4針；18至49歲的出入高風險地方的人士，亦可預約打第4針，但距離接種第3針必須相隔最少半年。18歲或以上的人士，可在接種第4針或已打第3針後確診而康復起計，最少6個月後才可打第五針；18歲或以上免疫力低的人士，可距離接種上一針3個月內打新一針。