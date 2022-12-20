疫情｜周四起撤銷餐飲宴會人數上限及快測要求等　限聚令等則維持 (持續更新)

【15:45更新】政府今午(20日)就新冠疫情的最新情況舉行簡報會。醫務衛生局副局長李夏茵宣布，從周四(22日)起進一步放寬部分社交距離措施，包括撤銷餐飲處所，例如酒吧/酒館及宴會活動人數的容量限制和人數上限，同時撤銷包括酒吧/酒館、夜店/夜總會、出席宴會以及出席本地遊顧客的快測要求，最後亦容許公共娛樂場所、麻雀天九場所及運動場戶外場所飲食，亦會探討放寬本地遊人數限制，惟限聚令、口罩令及疫苗通行證則維持。

李夏茵補充，本港疫情雖然仍然上升，但已沒有這樣大的風險，預計聖誕節及農曆新年長假期，市民社區活動雖然增加，天氣寒冷亦會令住院需求增加，惟她認為現時疫情進入平台期，在狹窄的空間下，政府亦想復常，有空間放寬防疫措施。

李夏茵：限 聚令為「 成班人聚在一齊從事一些活動」

被問到室外的限聚令會否因為室內人數放寬而有所更新，目前街上人頭湧湧，當中限聚令有何功用以及是否已經名存實亡時，李夏茵回應指，限聚令目前尚未放寬，強調限聚令不只是「在條街度行」，而是「成班人聚在一齊，可能從事一啲活動」，所以政府仍未能放寬。

指 學生每日快測要求有空間審視

至於維持口罩令及疫苗通行證，李夏茵解釋，相關措施有效防疫，形容口罩令是成本效益高的方法，同時在過去2至3年有效減少冬季流感傳播，她坦言放寬口罩令是「差唔多到最後復常時政府才會做」，而疫苗通行證能夠避免高風險的市民進入處所。她又指，有空間審視在假期後放寬學生每日做快速測試要求，之後會向教育局提議及商討，決定是否需要更新。

被問放寬標準 李：政府大方向是復常

對於傳媒追問在目前疫情高企下，當局今次放寬的標準是甚麼時，李夏茵表示，政府的大方向是復常，整個團隊都希望尋找的空間進行復常，在適當的時間放寬社交距離措施，重申當局觀察到疫情已漸緩及進入平台期，大部分高風險的市民是長者及幼童，因此醫管局因應新冠疫情及冬季流感已準備好對策。