疫情｜周四起撤銷餐飲宴會人數上限及快測要求等　限聚令等則維持 (持續更新)

【15:45更新】政府今午(20日)就新冠疫情的最新情況舉行簡報會。醫務衛生局副局長李夏茵宣布，從周四(22日)起進一步放寬部分社交距離措施，包括撤銷餐飲處所，例如酒吧/酒館及宴會活動人數的容量限制和人數上限，同時撤銷包括酒吧/酒館、夜店/夜總會、出席宴會以及出席本地遊顧客的快測要求，最後亦容許公共娛樂場所、麻雀天九場所及運動場戶外場所飲食，亦會探討放寬本地遊人數限制，惟限聚令、口罩令及疫苗通行證則維持。
李夏茵補充，本港疫情雖然仍然上升，但已沒有這樣大的風險，預計聖誕節及農曆新年長假期，市民社區活動雖然增加，天氣寒冷亦會令住院需求增加，惟她認為現時疫情進入平台期，在狹窄的空間下，政府亦想復常，有空間放寬防疫措施。
李夏茵：限聚令為「成班人聚在一齊從事一些活動」
被問到室外的限聚令會否因為室內人數放寬而有所更新，目前街上人頭湧湧，當中限聚令有何功用以及是否已經名存實亡時，李夏茵回應指，限聚令目前尚未放寬，強調限聚令不只是「在條街度行」，而是「成班人聚在一齊，可能從事一啲活動」，所以政府仍未能放寬。
指學生每日快測要求有空間審視
至於維持口罩令及疫苗通行證，李夏茵解釋，相關措施有效防疫，形容口罩令是成本效益高的方法，同時在過去2至3年有效減少冬季流感傳播，她坦言放寬口罩令是「差唔多到最後復常時政府才會做」，而疫苗通行證能夠避免高風險的市民進入處所。她又指，有空間審視在假期後放寬學生每日做快速測試要求，之後會向教育局提議及商討，決定是否需要更新。
被問放寬標準 李：政府大方向是復常
對於傳媒追問在目前疫情高企下，當局今次放寬的標準是甚麼時，李夏茵表示，政府的大方向是復常，整個團隊都希望尋找的空間進行復常，在適當的時間放寬社交距離措施，重申當局觀察到疫情已漸緩及進入平台期，大部分高風險的市民是長者及幼童，因此醫管局因應新冠疫情及冬季流感已準備好對策。
疫情｜醫衛局副局長李夏茵下午簡報 料放寬部分社交距離措施
【12:47更新】醫務衛生局副局長李夏茵今日(20日)下午3時在海港政府大樓政府新聞處新聞會議室就新冠疫情的最新情況舉行簡報會，預料她將會宣布放寬部分社交距離措施，包括飲宴人數及詳細。同時，衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理(醫療職系)關慧敏醫生將會出席。
行政長官李家超今日在行會見前傳媒，指醫衛局下午會公布放寬部分社交距離措施，預料會放寬飲宴出席人數及細節等，惟他強調目前醫療體系仍然承受壓力，包括因疫情的入院人數已達4,000多人，加上冬季流感的影響，所以措施需要有序地開放。