疫情｜周四起「黃碼」者可參與「企業對企業」會議展覽　其餘社交距離措施延續至9月7日

政府今日(23日)公布，將根據《預防及控制疾病條例》下的公共衛生緊急規例規定刊憲，大致延續現行社交距離措施，但「疫苗通行證」下的「黃碼」人士可以在符合特定要求下，參與「企業對企業」會議及展覽，至於新一輪社交距離措施會於周四(25日)至9月7日期間生效。

稱「貿易展覽」有別於大規模羣聚

政府解釋，考慮到會議及展覽業人士，參與「企業對企業」專題貿易展覽性質與上班類同，有別於其他大規模羣組聚集，在平衡社會及經濟活動的需要後，會由本周四(25日)起調整限制，令「黃碼」人士可參與「企業對企業」會議及展覽，惟其他涉及較多本地公眾人士參與的大型會議及展覽，舉辦機構亦可向政府提出申請。政府在審視相關情況後，如認為情況合適並對香港經濟發展有裨益，可考慮提供便利安排。

政府補充，香港每日新增個案升至逾6,000宗，主要原因是社會經濟活動復常，但Omicron變異病毒株BA.4和BA.5亞系佔比例上升，會於下一個14天周期大致延續現行社交距離措施，以持續應對病毒傳播風險，而有關措施包括容許所有餐飲及表列處所在嚴格執行「疫苗通行證」和「安心出行」等要求下繼續營業，市民於交通工具和指明公眾地方佩戴口罩，以及在公眾地方禁止羣組聚集等要求亦維持不變。