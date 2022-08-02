疫情｜周四起6個月大至3歲幼童可接種科興疫苗 50歲至59歲人士可打第四針

政府今日（2日）宣佈，年齡介乎6個月至3歲的幼童可由本周四（4日）開始，接種科興新冠疫苗。另外，已接種3劑科興或復必泰疫苗的50歲至59歲人士，亦可由同日起，在接種最後一劑疫苗至少3個月後，接種第4劑疫苗。



家長或監護人請由周四上午9時起，透過網上預約系統，為幼童預約到社區疫苗接種中心或醫院管理局指定普通科門診診所接種科興疫苗，並親自陪同前往接種。家長亦可選擇透過參與疫苗接種計劃的逾千間私家醫生或診所預約免費接種科興疫苗。預約系統亦會同步更新，由周四上午9時起，50歲至59歲合資格人士可網上預約接種第4劑科興或復必泰疫苗。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，第5波新冠肺炎疫情錄得兒童死亡和重症的個案，近日一名幼童染疫後死亡，值得每位家長關注新冠病毒對兒童健康所帶來的風險，並透過接種疫苗以減低一旦染疫後所帶來重症、死亡，或嚴重後遺症的風險。她呼籲家長盡早為年幼子女安排接種疫苗，而子女也應盡早為年長父母安排，按時完成接種適當劑次的疫苗。



衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會於昨日（1日）聯同行政長官專家顧問團舉行會議，更新本港接種新冠疫苗的暫擬共識建議，而建議已獲醫務衞生局接納及批准。

科興疫苗接種中心(6個月或以上)

北角渣華道體育館

佐敦官涌體育館

沙田源禾路體育館

觀塘創紀之城5期

長沙灣香港紗廠

兒童復必泰疫苗接種中心(5歲至11歲)*

九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心

黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心（由八月九日起逢星期二、四、六）

沙田香港中文大學醫院

葵涌林士德體育館

*不設「即日籌」

復必泰疫苗接種中心(12歲或以上)