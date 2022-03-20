疫情｜周大福企業捐600萬支持醫護上門為長者接種疫苗

第五波疫情的死亡個案持續高企，大部份不幸離世的更是未有接種疫苗的長者。為響應政府增撥資源替院舍長者安排疫苗接種，確保更多長者得到疫苗的保護，CTFE Social Solutions(周大福企業社會方案)捐出港幣600萬元，支持香港醫學組織聯會開展「疫苗到家」外展接種疫苗計劃，為因疫情而避免外出及非院舍長者上門接種疫苗，希望集合大眾力量，共同為長者提供適切保障。
「疫苗到家」計劃由香港醫學組織聯會旗下醫生及護士，聯同鄰舍輔導會及其他慈善團體組成的外展團隊透過上門探訪，為未接種疫苗的長者進行免費專業身體評估，並替狀況合適的長者接種科興新冠疫苗。計劃已於3月17日正式展開，預計首輪將服務500名長者，並期望推展至5,000名長者。本計劃歡迎其他慈善團體參與，一起推動外展接種疫苗服務 ，令更多長者得到疫苗保護。
夥拍聯合醫務提供免費視像診症及藥物配送
疫情下不少確診人士正在居家隔離，同樣急需醫療及物資支援，尤其是未必適合自行服用成藥的長者及兒童。有見聯合醫務自2月底起推出免費抗疫服務，讓在家隔離的患者得到適時的專業醫療諮詢，CTFE Social Solutions亦向聯合醫務慈善基金會捐出港幣100萬元，以支持聯合醫務延續及擴大免費視像診症服務及藥物配送服務，是次捐款會優先用於為長者及兒童提供服務，預計將能服務3,000名確診新冠肺炎患者。
網上診症服務時間為星期一至星期五上午9時至晚上6時，晚上及星期六提供有限度服務。患者需出在視像診症開始前向醫生出示核酸檢測或快速抗原檢測陽性結果，並身處香港。經網上預約後，按時間與醫生進行視像醫療諮詢，並由醫生處方藥物，最快即日可以安排由親友代取或送藥服務*。
*有關聯合醫務免費視像診症服務及藥物配送服務詳情及網上預約，請瀏覽https://bit.ly/3H2IzY8。