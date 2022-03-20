疫情｜周大福企業捐600萬支持醫護上門為長者接種疫苗

第五波疫情的死亡個案持續高企，大部份不幸離世的更是未有接種疫苗的長者。為響應政府增撥資源替院舍長者安排疫苗接種，確保更多長者得到疫苗的保護，CTFE Social Solutions(周大福企業社會方案)捐出港幣600萬元，支持香港醫學組織聯會開展「疫苗到家」外展接種疫苗計劃，為因疫情而避免外出及非院舍長者上門接種疫苗，希望集合大眾力量，共同為長者提供適切保障。

「疫苗到家」計劃由香港醫學組織聯會旗下醫生及護士，聯同鄰舍輔導會及其他慈善團體組成的外展團隊透過上門探訪，為未接種疫苗的長者進行免費專業身體評估，並替狀況合適的長者接種科興新冠疫苗。計劃已於3月17日正式展開，預計首輪將服務500名長者，並期望推展至5,000名長者。本計劃歡迎其他慈善團體參與，一起推動外展接種疫苗服務 ，令更多長者得到疫苗保護。