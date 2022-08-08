疫情｜商界歡迎「3+4」檢疫方案 林健鋒：看到香港恢復對外聯繫曙光

政府宣布周五(12日)起由海外及台灣抵港人士，由7天酒店檢疫將改為3天酒店檢疫及4天家居醫學監測，商界對措施表示歡迎，並希望檢疫酒店及其他方面會有相應調配。行政會議成員、商界立法會議員林健鋒認為，政府公布的「3+4」方案是非常好的開始，對於工商界及市民來說是「喜出望外」，形容終於看到香港恢復對外聯繫的曙光。

他表示，香港作為國際金融中心，必須與時間競賽，酒店檢疫期越短越好，有關安排可大大減低入境人士來港或返港的不便，有助香港早日恢復國際聯繫及旅遊業復甦，預期訪港人數將顯著增加，而4日家居醫學監察的「黃碼」安排，既能照顧入境人士的生活所需，亦能做到精準抗疫。林健鋒相信，在新安排下，來港人士必會大幅增加，因此政府在各項配套方面，包括隔離酒店、交通安排及追蹤管理方面都要妥善配合。

商界冀新措施實行後 酒店及航班安排會調整配合

香港物流商會主席鍾鴻興對新安排表示歡迎，相信可為海外企業提供更大流動性，安排人員來港與本地企業面會溝通、落實合作細節。他指出，不少海外企業均在觀望本港的檢疫安排，現時檢疫下需要提早幾個月安排檢疫酒店才可，對行程緊密的商務安排不便，故新安排可望增加彈性，降低檢疫酒店房間需求壓力，離開檢疫酒店後較易安排行程，認為政府會在實施後視情況微調。

而香港電子業商會行政總裁衛紹邦則稱，商會一直爭取更彈性的「5＋2」檢疫要求，形容政府是次推出「3＋4」是個好開始，可以更好協助海外或回流人士抵港經商。衛紹邦表示，海外人士可以在臨近周末抵港，完成首3日檢疫後，已可安排行程洽談業務，僅不可前往部分公眾場所。而10月電子業界會有不同展覽會，會員亦陸續將情況告知海外客戶調整行程，可望有正面幫助，他並希望新措施實行後檢疫酒店及航班安排會調整配合。