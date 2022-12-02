疫情｜單日確診個案過萬宗　梁子超：與整體免疫衰減有關

本港單日新增新冠病毒確診再過萬宗的水平，呼吸系統科專科醫生梁子超今早（2日）接受電台訪問時指，這是與整體免疫衰減有關，尤其是與BA.2系列有關的自然傳播免疫正在衰退，但BA.2的個案已經由兩星期前，每星期增加逾一倍，跌至現時少於三成，BA.4或5亦由之前每星期增加約25%跌至約3%，如果趨勢持續，未來兩星期確診個案有機會見頂。



梁子超表示，在長者院舍方面，近期重新感染率達3成，是由於長者打針較早及免疫力較差，而社區二次感染約4%，相對人口有近三成確診，群體免疫仍可保護大部分的人。他指出由於長者免疫衰減，需要靠接種疫苗去提高保護力，在大部分人未打第四針的情況下，可考慮接種二價疫苗提供保護比較好。雖然二價疫苗並非太有效阻止傳播，但亦可將傳播在幾個月內減低，美國亦已有數以千萬人已接種二價疫苗，包括長者。

李輝：谷針已谷到好高

另外，安老事務委員會委員李輝在同一節目表示，安老院舍第三針的接種率已達9成，形容經過外展隊及主診醫生的安排「谷針已谷到好高」。對於科學委員會建議，已打四針人士可按需要以二價疫苗作為第五針，李輝指出近兩年院舍較少流感爆發，擔心今年流感夾擊新冠，可以打第五針新冠疫苗當然是好些，大部分院舍已打流感針，相信已經起到一定保護作用。