疫情｜城大調查：不足三成半人支持「清零」

第五波疫情持續，香港城市大學調查發現，只有34.9%港人支持「清零」政策，而有50.8%支持「與病毒共存」，餘下約一成半人則態度中立。負責調查的城大媒體與傳播系講座教授黃懿慧指，在現實執行的清零政策下，民眾對共存政策抱有更多的期待，而第五波爆發期間，市民經歷初期的恐慌後容忍力開始下降，認為如何消除抗疫疲勞是政府下階段的重要任務，因為採取共存亦不等同於放棄抗疫。

城大人文社會科學院媒體與傳播系於去年11月以網上問卷調查1,501名20歲以上港人，發現較年輕的市民傾向支持共存，其中30至39歲的支持度最高，達57.8%贊成共存，只有28.3%支持清零，而50歲以上的年齡組別對清零支持度最高，43.3%表示支持，但贊同共存的亦有45.1%。

月入4萬以上過半支持共存

若按家庭收入分析，月入少於2萬元的受訪者對於共存支持度最低，只有39.3%支持，但亦只有32.7%支持清零，餘下近三成人則表示中立，月入4萬至6萬元，及6萬元以上則分別有54.4%及53.2%支持共存。

有份參與調查的城大媒體與傳播系副教授蔣莉指，隨著新冠疫情的演化，市民對防疫政策的態度也存在一個動態的變化過程，而近期香港社會對於共存及清零兩種防疫政策的意見出現較大分化，政府和醫療專家應充分認識市民的不同意見，對市民的需求和疑惑提供更有針對性的回應。