疫情｜增防疫包括師生每日快測延至本學期完結　林鄭：慶祝回歸活動不能錯過 (持續更新)

特首林鄭月娥下午見傳媒，指本港疫情過去2日超過1,000宗確診，似乎有反彈跡象，宣布多方面加強防疫措施，有鑑學校維持出現個案，決定現時學校學生及教職員每日快速檢測安排，維持至2021至2022年本學年完結，同時呼籲謝師宴和慶功宴的活動亦需要減少。

院舍員工須接種3針疫苗 下周三起每兩周核酸測試一次

在加強保護安老及殘疾院舍方面，林鄭月娥指，隨時準備重啟啟德郵輪碼頭的檢疫設施，若有院舍有大量確診者及密切接觸者，將非密切接觸者搬到另一院舍的安排會較適合，社署已找到有一間院舍可做「逆檢疫」安排，院舍員工須接種疫苗提升至三劑，除了每天快測，由下周三(22日)開始將進一步要求他們每兩周做一次核酸檢測。

此外，她亦呼籲父親節減少跨家庭聚會，同時今日起會更廣泛派發快測包，除了長者，亦包括加大對物業管理公司、建築地盤、社團及所有特區25周年核准活動派發，而派發期限亦將無限期延長，直至疫情受控。

再拒透露國家領導人會否訪港

被問到七一回歸酒會是否會繼續，以及為何不收緊社交距離措施，林鄭月娥回應，不會透露有關國家領導人訪港的行程，自疫情在4月起穩定下降後，有很多機構舉行慶回歸活動，由於過去5年香港面對嚴峻挑戰，很多社團認為回歸25年是重要時刻，不想錯過慶祝活動，她完全同意，會盡量提供空間讓這類活動繼續舉行。她又說，過去兩年因防疫規定都未有舉辦酒會，只是在升旗儀式後，進室內聽致詞、看表演。

林鄭月娥強調，香港幾乎逐漸復常，隨著社交活動增加，個案上升是意料之内，現時疫情未響起警號，亦未屬新一波疫情爆發，暫時不需要以法律收緊防疫措施。