疫情｜增1276宗確診 本地佔1161宗 再多2人死亡

本港確診個案再過千宗，今日公布新增1,276宗確診，本地個案佔1,161宗，包括416宗核酸陽性及745宗經覆核的快測陽性個案，輸入個案佔115宗。昨日再新增2宗死亡個案，累計死亡個案維持9,182宗。

再有3間院舍呈報個案，包括香港中國婦女會黃陳淑英紀念護理安老院有一名照顧員染疫，6月17日最後一日上班，同日出現病徵並快測陽性，13名院友被列為密切接觸者；觀塘曉光護老中心兩一名清潔員於本月18日快測陽性，7名院友被列為密切接觸者；沙田賽馬會善寧之家有一名院友和一名兼職物理治療師染疲。

至於「警察行動部」群組今再多一宗染疫個案，至今涉及23宗個案，全為男性，年齡介紹妥27至50歲，同有一工作單位有約139人，分成3個組別，個案主要集中同一組別，已建議涉事20名同事暫時別上班。當局經調查，相信染疫者或在吃飯、戶外時體能或便衣室內除下口罩。

至於基因分析，有14宗懷疑為BA.2.12.1個案，9宗BA.4或BA.5個案。過去數星期至今，累計共錄得約250宗BA.2.12.1本地感染個案，源頭來自一對美國回港夫婦，有80宗找不到源頭。有源頭的個案中，最大群組為麥當勞群組，有41宗。大部分個案毋須入院。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，BA.2.12.1的傳染力較高，為謹慎起見，所有相關病例都要入住隔離中心，家人及密切接觸者都要入住檢疫中心。