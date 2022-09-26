疫情｜多個醫學會呼籲新冠康復者打針 預防二次感染後重症或後遺症

香港兒科醫學會、澳門兒科專科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港婦產科學會、香港兒童及青少年皮膚科學會、香港護理學院、香港兒科護理學院、香港兒科護士學會和香港助產士會發表聯合聲明，呼籲感染新冠病毒後康復兒童、青少年和成年人接種新冠疫苗，以預防再感染新冠病毒後出現重症或後遺症。

聲明提到，很多成年人和家長以為自己和子女感染新冠病毒後已經得到永久的抵抗力而毋須再接種新冠疫苗，但重申是非常錯誤的想法。聲明亦引述研究指，感染Omicron後的免疫保護並不長久，縱使身體會產生對抗病毒的抗體，但抗體水平只能维持一段短暫時間，保護能力亦會隨之消失。第五波爆發至今已經有超過半年的時間，小朋友和成年人感染後的抗體已跌至很低水平，並不足已保護他們免受另一次新冠病毒的感染和感染後接踵而來的重症和後遺症的風險。聲明呼籲家長儘快帶子女完成接種新冠疫苗，尤其是免疫系統較弱或有長期病患的小童，並指小童的個人衞生意識及遵守防感染措施的能力較低，存在較高的傳播和感染風險。

聲明又指，接種過疫苗的小朋友或成年人感染新冠病毒康復後，必須完成接種指定針數的新冠疫苗。以測試陽性後 14 天作康復日計算，康復日一個月後已經可以接種新冠疫苗。於接種第一劑後不足 14 天而感染病毒的兒童、青少年和成年人請跟從未曾接種疫苗之人士的接種安排；接種第二劑後不足 14 天便感染病毒的兒童、青少年和成年人請跟從感染前曾接種一劑人士的接種安排，接種第三劑後不足 14 天便感染病毒的兒童、青少年和成年人請跟從感染前曾接種兩劑人士的接種安排。



聲明續指，對於有新冠病毒感染史的人來說，接種新冠疫苗安全。如果任何人或家長不肯定自己或小朋友是否曾感染新冠病毒，成人可直接接種疫苗，而家長亦可以直接為孩子接種疫苗，並不會增加風險。聲明呼籲感染新冠病毒後康復的兒童、青少年和成年人完成新冠疫苗的接種，以預防再感染新冠病毒後出現重症或後遺症。