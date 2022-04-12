疫情｜大家樂啟動「大家開飯」 向基層提供食物援助

雖然疫情似乎有回穩跡象，然而仍有不少基層市民的生計受到嚴重影響，大家樂集團有限公司（0341）宣布啟動「大家開飯」食物援助計劃，並邀請鄰舍輔導會作為合作夥伴，甄選其網絡下的合資格人士接受資助，每人獲援助金額為4,000港元，首年資助總額達1,200萬港元。
「大家開飯」分五階段提供資助
「大家開飯」為大家樂集團首個食物援助計劃，旨在支援面對即時經濟困難家庭、失業及低收入人士，每位合資格人士可於八星期內憑「開飯咭」到大家樂快餐分店兌換飯餐，每人獲援助金額為4,000港元。計劃將於今年5月至2023年2月，分五個階段提供資助，連同早前與鄰舍輔導會合作完成的試行階段，總受惠人數達3,000人。
大家樂：未來會讓公眾參與認購飯餐
大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷表示：「面對疫情所帶來的種種挑戰，我們應當出一分力，為基層提供適切支援，相信連續八星期的食物援助可即時減輕受助人的經濟壓力。在餐款選擇方面我們亦提供彈性安排，讓他們自由選擇心儀食品。集團亦會同時研究進一步拓展『大家開飯』項目規模，未來會讓公眾參與認購飯餐，並擴大受眾層面，邀請不同社福機構參與，集合各方力量以幫助更多有需要人士，為社區創造更大價值。」
鄰舍輔導會主席嚴元浩表示：「大家樂集團分階段推出『大家開飯』計劃可以為不同時期遇到困難的服務使用者提供支援，解決他們的基本需要外，亦能大幅紓緩他們沉重的經濟壓力。」
「大家開飯」計劃目前只接受鄰舍輔導會網絡下合資格人士申請，不設全新登記。有關計劃詳情，可瀏覽網站︰https://bonappetitcafe-hk.eatcdc.com/tc/。