疫情｜大家樂啟動「大家開飯」 向基層提供食物援助

雖然疫情似乎有回穩跡象，然而仍有不少基層市民的生計受到嚴重影響，大家樂集團有限公司（0341）宣布啟動「大家開飯」食物援助計劃，並邀請鄰舍輔導會作為合作夥伴，甄選其網絡下的合資格人士接受資助，每人獲援助金額為4,000港元，首年資助總額達1,200萬港元。

「大家開飯」分五階段提供資助

「大家開飯」為大家樂集團首個食物援助計劃，旨在支援面對即時經濟困難家庭、失業及低收入人士，每位合資格人士可於八星期內憑「開飯咭」到大家樂快餐分店兌換飯餐，每人獲援助金額為4,000港元。計劃將於今年5月至2023年2月，分五個階段提供資助，連同早前與鄰舍輔導會合作完成的試行階段，總受惠人數達3,000人。