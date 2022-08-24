疫情｜夾公仔店不受防疫令限制可營業　律政司上訴遭高院駁回

旺角信和中心兩間夾公仔店，前年被食環署控告無牌經營，去年獲法院裁定勝訴，毋須領取公眾娛樂場所牌照，故不受防疫禁令所限，毋須停業，惟其後律政司不服裁決，以案件呈述方式向高等法院提出上訴。高等法院今日(24日)裁定公仔店毋須領公眾娛樂場所牌照，駁回律政司的上訴。

前年1月22日，旺角信和中心兩間夾公仔店沒領取公眾娛樂場所牌照被票控，律政司早前認為如機械裝置提供娛樂及歡愉成分，便需領取公眾娛樂場所牌照，而在夾公仔機的情況，玩家藉着操控系統如按鈕或操控杆等，以獲取物品，涉及遊戲成份。夾公仔店在庭上反駁，夾公仔機不是修例所指的機動遊戲機或為遊樂而設計的「機械裝置」，不符合條例中「娛樂」的定義，而且店舖亦「無門無閘」，全日開放，店舖並無責任控制人流。

官： 夾公仔店不符條例中「娛樂」定 義

高等法院黎婉姫法官今頒布判詞指，夾公仔店並不符合《公眾娛樂場所條例》中「娛樂」的定義，亦不符合就「公眾娛樂」定義中所指的讓公眾入場的任何娛樂，因此夾公仔店並非受《公眾娛樂場所條例》規管的「娛樂場所」，遂駁回律政司的上訴。

案情指，涉案公司Claw Boss Limited被控在2020年1月22日，沒有根據《公眾娛樂場所條例》批出的牌照，分別使用旺角信和中心M/F、M19號舖及2樓222號舖，作為公眾娛樂場所，即夾公仔店「THE CLAW」。