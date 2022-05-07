疫情︱孔繁毅指全港市民年底要打第4針

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅，今早(7日)出席一個電台節目時表示，預料香港市民需要在今年底的時候接種第4針的新冠疫苗。

孔繁毅今早出席商台的一個節目時指，港大在本月中將會對3款內地的第2代新冠疫苗，包括國藥及科興的疫苗進行臨床研究，並指預料可在3個月後有初步結果，以便在年底申請使用。而孔又指，相信屆時其他國家的疫苗亦已研發出第2代疫苗面世。

孔預計第5波疫情會逐漸減退，並在一至兩個星期後可回復至雙位數個案。他指預計社區已有400萬人感染過新冠病毒，因此社區的免疫屏障非常高，而且自然感染的抗體比疫苗更持久，一般能維持半年至1年，故即使放寬社交距離措施對疫情的影響也不大。

指全民檢測成效低

孔又指出，Omicron變種病毒的傳染性高，要做到清零是相當困難。他又認為，現階段沒必要進行全民檢測。他指現時個案「跌得快」，全民檢測的成本效益很低，而且在過程中又會出現交叉感染，認為全民檢測的效果可能會適得其反。他指，除非再出現新的變種病毒，否則並不建議有關的決定。

對於有關入境措施，孔繁毅建議抵港人士若已完成3針疫苗接種，或是已接種2針並感染康復，可在機場檢測陰性後居家隔離，而不需要入住隔離酒店。他解釋，本港第3針的接種率已達到9成，外圍環境疫情放緩，若沒有新變種病毒，可再放寬入境限制，允許入境檢測陰性者，翌日可如常工作及生活。孔又指應取消航班熔斷機制，因為對預防輸入作用已經不大，反而對航空公司的營運造成影響。