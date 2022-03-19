疫情︱孔繁毅料港出現群體免疫　確診再回落有條件放寬防疫措施

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅，今日(19日)出席一個電台節目上表示，港大研究顯示本港真正確診人數或已達350萬，加上疫苗接種率提高，相信本港已出現群體免疫的情況。而他認為只要確診數字進一步回落，將有條件放寬防疫措施。

政府專家委員會共同召集人孔繁毅今日在商業電台的節目上表示，近日本港新冠確診數字回落至約每日2萬，加上港大研究指真正確診估計已達350萬人，以及疫苗接種率的上升，他認為香港已出現群體免疫。因此他覺得，疫情在短時間內進一步受控的話，包括第二針的接種比率更接近9成，以及確診數字進一步回落，本港將有條件放寬防疫措施。

可重開晚市及康體設施

孔又認為，在社區內有足夠的免疫時，可以逐步放寬現時的社交距離措施，當中包括食肆可以由2人一檯放寬至4人，以及重開晚市，同時戶外的康樂及體育設施都可以逐步重開。他又指，本港的確診數字已較部分地區及國家高，稍後可恢復航班往來，以及入境人士將毋須再隔離。

孔繁毅又指，長者院舍內曾感染的院友會有半年的自然免疫，如果能盡快為餘下的2至3成長者接種疫苗，可以令病毒不會在院舍內爆發。他表示，現時的困難是要獨居長者打針，但認為政府安排外展隊上門打針，可讓長者的接種率提升至8成甚至9成。

就有關兩種治療新冠的口服藥，孔表示兩藥廠的藥物已陸續到港，但數量有限。故目前專家小組只建議向70歲以上、未完成接種疫苗的人士以及高危病人提供，不過小組仍會定期檢視藥物的使用條件有否放寬空間。