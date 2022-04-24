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2022-04-24 16:06:55

疫情｜孔繁毅：本港已築免疫屏障 料可加快放寬社交距離措施

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孔繁毅：本港已築免疫屏障 倡加快放寬社交距離措施

孔繁毅說疫苗通行證仍然重要不能放棄，亦要維持嚴格的外防輸入策略。(資料圖片)

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅今日在一個電視節目表示，本港實際感染人數已超過400萬人，相信已築起免疫屏障，可維持最少半年，認為可以提早在兩星期後，放寬至第二階段的社交距離措施。他解釋，現時確診病例趨勢是每天減少50宗確診，兩、三星期後的單日確診數字，可能低過三位數，除非有新的變種病毒在社區出現，就要小心。

不過即使提早放寬社交距離措施，孔繁毅說市民下月底前接種第三劑疫苗的要求不可改，市民仍需要接種第三針新冠疫苗，以提高整體抗體水平入境旅客打針要求亦應看齊，外防輸入的措施暫時亦要維持他指若兩三個月後，各地都無出現新變種病毒，可再調整入境檢疫安排，例如探討居家隔離。

他又說現時做全民檢測的成本效益低，因為Omicron變種病毒傳播力高，要「清零」是困難，認為最重要是穩控疫情，減少重症及死亡率，加上接種率高，與內地及海外通關是指日可待。

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