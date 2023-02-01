疫情｜孔繁毅：設獨立調查委員會非追究官員　林志釉：理解有人憂問責感抗拒

孔繁毅倡邀請內地海外等專家參與

孔繁毅指，同意成立獨立調查委員會，檢討過去3年抗疫工作的不足，並應公開檢討報告。他強調委員會並非要追究官員或政府部門，而是較客觀、針對性地檢討問題，方便日後應對疫情時，可以做得更好。他建議可以邀請內地、海外和本地專家，以及安老院等不同持分者參與，讓調查結果更具公信力，以免如果政府自行做檢討時，或會受盲點影響。

林志釉就指，理解有些人認為獨立調查委員會是追究責任而感到抗拒，惟他強調並非為追究責任，而只是為汲取經驗，改善下次抗疫工作。他表示，今次新冠疫情奪去過萬人的性命，遠多於當年沙士有299人離世。

陳凱欣：不用花時間研究

立法會議員陳凱欣則表示，新冠疫情已成風土病，或將不時出現新情況，目前應該是看到甚麼問題便立即處理，並非等待成立委員會，再花長時間研究如何應對問題。她又說，今次疫情有別與當年的沙士，政府在沙士後成立衛生防護中心，其轄下有多個委員會研究不同事宜，政府亦有邀請傳染病專家設立專家顧問團，不少問題經已知道。