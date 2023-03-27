疫情｜孔繁毅：6月或輕微反彈　籲做好準備應對再爆發

本港解除口罩令後，社會步向復常。政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，疫情已告一段落，但預料6、7月時感染數字或會出現輕微反彈。
孔繁毅於一個電台專訪時指出，今年年中已是第五波疫情消退後約半年，部分患者體內抗體水平或已降至低水平，預料6、7月時感染數字或會出現輕微反彈，相信大部分個案病徵輕微，未必容易識別。但即使疫情反彈，他指不用太擔心，因現時流行病毒株為OmicronBA.2或BA.5亞系變種病毒株，本港不少人已感染過其中一種，目前混合免疫屏障非常高，夏季病毒活躍度相對不高，併發症個案增加的機會也較低。
港九新界要各有一個傳染病中心
但孔繁毅表示，仍然應做好準備，以應對疫情再次爆發。首先，他指應加強應變能力，當疫情出現，可即時將部分內科病房轉為簡單負氣壓病房；在港九及新界3個大區都要各有一個傳染病中心，每間中心可提供300至500張負壓病床，並配備較好的實驗室設施；另外，需要大幅增加內科的病床及醫護人手，提升醫護應對傳染病的培訓。
高危群組仍需適時接種加強劑
他又指，新冠病毒感染已與流感、副流感及合胞病毒等呼吸道感染一樣，但每年入冬前市民或要接種流感及新冠疫苗加強劑。如果已打3或4針新冠疫苗，加上曾感染新冠病毒的非高危群組，現階段可不需接種加強劑，可能到年底才需接種。但高危群組例如長者、曾接受移植等人士，仍需適時接種加強劑。
往後或需集中照顧部分高危群組體患者
孔繁毅又指，部分高危群組患者包括80歲以上長者、或曾接受移植或患有淋巴腫瘤的病人等，體內病毒較難清除，或要服用兩種抗病毒藥長達10天，炎症仍會持續一段時間，當中肺炎個案相對較多，多數需要處方類固酵控制炎症，療程或需3至4星期。這類病人痊癒率達七至八成，有少量死亡個案。惟這些個案都在醫院內發現，並無來自社區，估計佔整體感染人數5%，往後可能要較集中照顧這類病人。