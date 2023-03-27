疫情｜孔繁毅：6月或輕微反彈　籲做好準備應對再爆發

疫情｜6月或輕微反彈 孔繁毅籲做好準備應對再爆發。（資料圖片）

本港解除口罩令後，社會步向復常。政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，疫情已告一段落，但預料6、7月時感染數字或會出現輕微反彈。

孔繁毅於一個電台專訪時指出，今年年中已是第五波疫情消退後約半年，部分患者體內抗體水平或已降至低水平，預料6、7月時感染數字或會出現輕微反彈，相信大部分個案病徵輕微，未必容易識別。但即使疫情反彈，他指不用太擔心，因現時流行病毒株為OmicronBA.2或BA.5亞系變種病毒株，本港不少人已感染過其中一種，目前混合免疫屏障非常高，夏季病毒活躍度相對不高，併發症個案增加的機會也較低。

港九新界要各有一個傳染病中心

但孔繁毅表示，仍然應做好準備，以應對疫情再次爆發。首先，他指應加強應變能力，當疫情出現，可即時將部分內科病房轉為簡單負氣壓病房；在港九及新界3個大區都要各有一個傳染病中心，每間中心可提供300至500張負壓病床，並配備較好的實驗室設施；另外，需要大幅增加內科的病床及醫護人手，提升醫護應對傳染病的培訓。