疫情｜孔繁毅：Arcturus威脅不大 惟新冠及流感均未達高峰

孔繁毅在一個電台節目中表示，新變異病毒株Arcturus，屬於BA.2的分支，在美國的個案上升速度較快，目前在當地的各類新冠變異病毒株感染中排第二，但目前在本港只有零星個案，未算主流，而且大部分市民曾感染BA.2病毒，認爲市民有足夠免疫力應付。他說Arcturus的威脅不大，但發現有病人確診後出現紅眼症及發炎等，建議出現病徵要求診。

新冠病毒新變異病毒株Arcturus「大角星」肆虐多個國家，本港亦有輸入個案，港大內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅表示，Arcturus的威脅不大，惟新冠病毒及流感仍然未達高峰，呼籲高危人士接種二價疫苗。

孔繁毅料流感未來 1 至 2 星期後達高峰

而本港新冠病毒及流感感染個案持續增加，仍然未達高峰，預計新冠個案則會在7至8星期後回落，流感則會在未來1至2星期、踏入5月天氣回暖後回落。但認為市民不需要太擔心，指雖然社區對流感病毒的免疫屏障比較弱，但流感病毒與新冠疫情前的變異不大，相信市民仍然有抗體。

孔繁毅又指，幼童及長者感染新冠病毒後，患重症風險較大，市民應按建議接種二價疫苗加強劑，高危人士可在公共交通工具和人多地方佩戴口罩。