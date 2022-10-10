疫情｜孔繁毅：BA.2.75有機會成為主流病毒　值得引入雙價疫苗

政府接獲復必泰針對Omicron BA.4和BA.5研發的雙價疫苗認可申請，政府專家顧問、疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅表示，雙價疫苗值得引入，

孔繁毅在一個電台節目中表示，尚未收到相關章程，相信衞生署處理完相關資料後，會交予新冠疫苗顧問專家委員會審視。他指，初步數據顯示雙價疫苗對變種病毒有好效果，好像流感疫苗一樣，病毒株可能未必完全吻合，但雙價疫苗產生的保護力比第一代針對原始病毒的疫苗效果更好。而現時正在海外傳播的新變異病毒株BA.2.75.2，仍能以抗病毒口服藥治療，但對於供有免疫系統問題病人注射、用作防感染的抗體藥劑製品「Evusheld」，則有強烈抗藥性。

他又指，Omicron BA.2.75變異病毒株傳染性高，有機會取代BA.4或5成為主流病毒，但嚴重性與BA.5相若，也主要是輕症及無病徵，但很多證據顯示BA.2.75的「免疫逃逸」，整體上比BA.5強。而目前本港混合免疫力強，因為新冠疫苗接種率高，加上大部分人口曾感染，即使接種第一代疫苗，有關T細胞保護力也有足夠保護，但主要是防重症及死亡，現時其他疫苗也未做到防感染。

何栢良︰毋須過份憂慮BA.2.75

港大感染及傳染病中心總監何栢良在一個電台節目中表示，根據新加坡的經驗，新的新冠變異株BA.2.75，未有增加重症及死亡風險，即使流入本港導致確診宗數反彈，市民亦毋須過份擔心，又指，政府最好在本月內採購到雙價疫苗，讓已接種兩劑疫苗超過半年的長者優先接種。

他又表示，全球已有逾140個國家放寬入境限制，香港亦有條件實施「0+0」，促請政府果斷與世界接軌，又指政府不將接種率及復常掛勾，反而導致市民容易對接種疫苗有猶豫。