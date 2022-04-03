疫情｜密切監察血氧飽和度 及早辨識是否染疫

疫情爆發至今，不少香港市民都添置了電子體溫計，為自己及家人健康提供多一份保障。根據資料顯示，冠狀病毒患者常見的病徵除了發燒、乾咳及感到疲乏外，亦包括血氧飽和度(SpO2)低於94%、血壓的上下壓比正常水平高。因此，血壓計和血氧脈搏計與體溫計一樣，也是所有家庭必備的健康監測用品。

血氧飽和度代表紅血球含氧量，讀數太低反映身體有可能出現如心臟、循環系統、哮喘或肺部等疾病，症狀包括呼吸急促和身體主要器官的血氧含量減少，最後更有可能導致器官衰竭，因此保持健康的血氧水平至關重要。

雖然有些市民已接種新冠疫苗，但亦有研究指出，接種疫苗後能有效減少感染者患重症或死亡的機會，卻不代表能完全免疫。所以，正確戴上高防禦性的口罩及勤洗手固然是防疫重要的一環，來自德國的醫療保健產品公司medisana指，若養成每日定時量度體溫、血壓、血氧飽和度的習慣更好；當體溫超過攝氏 37.5 度，上血壓高於140mmHg、血氧飽和度低於94% 等維生指數持續出現異常水平時，便應儘快求醫，以免情況惡化。



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