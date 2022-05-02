疫情｜就業難兼缺託兒服務 99.5%婦女疫下高壓力

疫情衝擊各行打工仔，要照顧子女的基層婦女負擔可能更大，社區組織協會調查指，疫情下近54%基層婦女開工不足，45%人失業、23%人放無薪假，致收入減少，受訪家庭收入中位數由14,125元大減至11,000元。疫情高峰期間，社區託管服務幾乎關閉，有64.5%婦女別無選擇下只能停止工作照顧停課/半日課子女。調查以照顧者負荷指數計算，13為滿分、超過7分就屬高壓力，結果99.5%受訪婦女的指數均超過7分、中位數及平均分更分別為13分及12.7分，顯示照顧壓力巨大，極為疲累。

調查指，疫情間實施的嚴格防疫策略，令不少從事飲食及零售業等基層婦女就業大受影響，同時因幼稚園、中小學停課，訪問中，51.5%受訪指子女就讀學校疫情期間無提供託管服務，令一些婦女被逼離開勞動市場，在家照顧子女，亦打擊經濟能力。

分析受訪者壓力指數，幾乎所有受訪者處高壓力狀態。調查中，基層婦女指停課及半日課期間，88%人感處理子女情緒有壓力、跟進功課進度/溫習有85%、管教子女84.5%、照顧子女居飲食78%、協助子女上網課75%、因照顧子女不能工作63.%%，學校缺乏學習支援亦有52.5%。加上未能工作下，73%人有包括失眠、情緒低落、抑鬱等。調查指長期高壓易誘發上述負面情緒。

社區組織協會去年中至今年3月期間，分別透過網上問卷及電話調查3次，合共訪問了200名基層婦女、72間小學課餘託管機構及26間深水埗託管中心，了解婦女面對就業及照顧家庭的狀況。協會建議當局，制訂長遠兒童照顧者政策，提供經濟、託兒服務等支援，優先讓低收入家庭「入託」，讓婦女釋放勞動力等。