疫情｜常理都知全港不止100萬人染疫　林鄭月娥：研更準確死亡率計算方法

第五波疫情大爆發，至今過百萬人確診，但港大醫學院推算全港有逾440萬人受感染。特首林鄭月娥承認，按常理都知本港不止100萬人染疫，並指港大教授孔繁毅曾向她反映政府計算死亡率的方法不準確，應該以實際感染人數作為分母，她認為說法有理據，政府會待今波疫情完結後重新分析，惟相信較難得知實際感染數字。林鄭月娥亦關注市民近日出行次數增加，坦言感到憂慮，並指現時距離放4月21日放寬社交距離措施的目標尚餘3至4周，中間還有清明節和復活節假期，加上近日天氣較好，理解市民渴望外出，但呼籲繼續忍耐，將疫情維持於穩控水平，讓社交距離措施得以如期放寬。

廣福邨4幢四分一人口染疫

林鄭月娥指，第五波至今採取287次圍封檢測行動，平均每日3至4次，而最近一周的陽性比率持續下跌至單位數。但她指，由於過去3個月曾受感染的患者毋須採樣，因此單靠圍封檢測陽性數字理解相關大廈的感染情況是不準確，並提及上周五(25日)圍封大埔廣福邨4幢大廈，在5,383名受檢人士中，共發現263宗確診，比率為4.9%，但另外有1,149名居民是早前受感染個案，佔20%，因此該4幢大廈實際上有四分一居民染疫。

至於廣福邨4幢四分一居民受感染是否能反映本港具體情況，林鄭月娥稱，若本港四分一人口受感染，即有約180萬人染疫，與港大醫學院推算的數字相比還是偏低。她提及，港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅周末向她反映，本港計算死亡率應以實際感染人數為分母，而非確診的100萬人，她指說法有理據，政府會在今波疫情後整理和分析實際情況，得知更客觀的疫情概況，但相信如何評估實際感染人數「唔容易」，亦不認為現時計算死亡率存在錯誤。林鄭月娥亦重申，沒有放棄全民檢測計劃，並指當日後推行時，於3個月內曾染疫的人士毋須遵從。