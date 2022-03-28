疫情｜常理都知全港不止100萬人染疫　林鄭月娥：研更準確死亡率計算方法

第五波疫情大爆發，至今過百萬人確診，但港大醫學院推算全港有逾440萬人受感染。特首林鄭月娥承認，按常理都知本港不止100萬人染疫，並指港大教授孔繁毅曾向她反映政府計算死亡率的方法不準確，應該以實際感染人數作為分母，她認為說法有理據，政府會待今波疫情完結後重新分析，惟相信較難得知實際感染數字。林鄭月娥亦關注市民近日出行次數增加，坦言感到憂慮，並指現時距離放4月21日放寬社交距離措施的目標尚餘3至4周，中間還有清明節和復活節假期，加上近日天氣較好，理解市民渴望外出，但呼籲繼續忍耐，將疫情維持於穩控水平，讓社交距離措施得以如期放寬。
廣福邨4幢四分一人口染疫
林鄭月娥指，第五波至今採取287次圍封檢測行動，平均每日3至4次，而最近一周的陽性比率持續下跌至單位數。但她指，由於過去3個月曾受感染的患者毋須採樣，因此單靠圍封檢測陽性數字理解相關大廈的感染情況是不準確，並提及上周五(25日)圍封大埔廣福邨4幢大廈，在5,383名受檢人士中，共發現263宗確診，比率為4.9%，但另外有1,149名居民是早前受感染個案，佔20%，因此該4幢大廈實際上有四分一居民染疫。
至於廣福邨4幢四分一居民受感染是否能反映本港具體情況，林鄭月娥稱，若本港四分一人口受感染，即有約180萬人染疫，與港大醫學院推算的數字相比還是偏低。她提及，港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅周末向她反映，本港計算死亡率應以實際感染人數為分母，而非確診的100萬人，她指說法有理據，政府會在今波疫情後整理和分析實際情況，得知更客觀的疫情概況，但相信如何評估實際感染人數「唔容易」，亦不認為現時計算死亡率存在錯誤。林鄭月娥亦重申，沒有放棄全民檢測計劃，並指當日後推行時，於3個月內曾染疫的人士毋須遵從。
重提「三早」方針
林鄭月娥補充指，於第五波287次圍封行動中，共發現2,800名居民未有遵從檢測公告，佔3.5%，另有16,710戶沒有應門落樓檢測，佔10.5%。至於上周重啟的強制檢測公告，林鄭月娥指，近日核酸檢測量穩定，平均每日約8萬次，而於上周五(25日)發出的公告陽性比率為6.3%，認為仍是有效發現個案的工具。政府早前因應內地專家建議將本港抗疫策略改定為「減少死亡、減少重症、減少感染」，林鄭月娥今早介紹近日檢測工作時，重提「早發現、早隔離、早治療」的抗疫方針，並強調有關方針適用於任何抗疫階段，而「早發現」必須靠病毒檢測，現時每日化驗量達30萬次，足夠應付檢測需求。
第五波累計7,000人死亡，早前殮房爆滿問題嚴重，衛生署長林文健指，署方透過不同途徑增加殮房儲存量，原本有3個殮房提供506個固定遺體儲存空間，在第五波重開九龍公眾殮房及增設20個流動冷凍櫃，提供多240個儲存空間，而新的富山殮房其中500個位置提早於上周五啟用，現時署方遺體儲存能力增至逾4,600個。他說，富山公殮房附近設立一個新的遺體儲存設施，至今已安放1,800具遺體，家屬已陸續到上址作遺體辨認，現時每日安排數十個遺體家屬會見及辦認名額，及後會增加至200個。他又指，當局會為死者家屬提供支援，電話為98141325，有關服務由3月22日起運作至4月30日，當局會安排心理學家為有關人士作情緒支援。