疫情｜幼稚園中學今起分階段復課　學校陽性個案恐倍增

第五波疫情持續緩和，繼小學4月19日起陸續恢復面授課後，全港中學及幼稚園今日(3日)起分階段恢復面授課，恢復面授課堂的學校總數增至2,100多間。所有學生早上回校前，都必須在家先進行快速病毒測試，陰性才准回校上課。
衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，今有約1,000間幼稚園及幼兒中心、及400間中學復課，按早前復課600間小學、每日35萬名學生及5萬教職員快測，可揪出約10名患者計算，預計幼稚園及中學復課後檢測人數多1倍，每日陽性個案或倍增到10至20宗，但實際數字難測。
香港幼稚園協會幼兒學校校監林雪梅指，學校已派體溫及快測卡予家長作書面呈報，並為每名學生預留20套快測包，因幼兒或「扭計」，已在校外設帳篷，未能返學校前完成快測的家長，可到校後才採樣。
教聯會副主席兼荃灣商會朱昌幼稚園校長林翠玲則表示，擔心2周後復課的「BB班」難採樣，已提醒家長提早起床做檢測，並做每個步驟前向幼兒講解，並會為有需要學童預備快測包，戶外設採樣區，而教室亦會加裝空氣清新機。
至於銅鑼灣維多利亞幼稚園暨國際幼兒園總校長孔美琪稱，首周將分級上課1至2日，直至第3周才全體回復正常面授，學校已補貼家長訂購附二維碼追蹤系統的快測劑，但指不能回校才做快測。