疫情｜幼稚園中學今起分階段復課　學校陽性個案恐倍增

第五波疫情持續緩和，繼小學4月19日起陸續恢復面授課後，全港中學及幼稚園今日(3日)起分階段恢復面授課，恢復面授課堂的學校總數增至2,100多間。所有學生早上回校前，都必須在家先進行快速病毒測試，陰性才准回校上課。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，今有約1,000間幼稚園及幼兒中心、及400間中學復課，按早前復課600間小學、每日35萬名學生及5萬教職員快測，可揪出約10名患者計算，預計幼稚園及中學復課後檢測人數多1倍，每日陽性個案或倍增到10至20宗，但實際數字難測。