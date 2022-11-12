疫情｜張宇人促年底前放寬飲食業防疫規定　林健鋒冀政府再推出保就業

行政會議成員兼飲食界立法會議員張宇人在一個電台節目中表示，希望政府能進一步放寬防疫措施，但防疫與經濟要有平衡，不要走得太快而要走回頭。出席同一節目的行政會議成員兼商界立法會議員林健鋒表示，近月環球經濟轉差，擔心若到聖誕節，各地存貨銷售未如理想，明年訂單情況將難以回復，希望政府再推出保就業措施。
張宇人表示，防疫與經濟要有平衡，不應只側重一邊，要穩步向前行。他說，飲食業當然希望取消所有社交距離措施，又不用戴口罩，但要避免公營醫療體系「冧檔」，目前有一定安全系數，步伐適當。他形容，當局研究容許入境旅客以「團進團出」方式來港是向前走一步，只要整體經濟向好，可一併帶動飲食業生意。他又期望政府可於年底旺季前，放寬食肆餐桌之間相隔1.5米距離，若有更多旅客亦來港，可望回復生意。
張宇人又相信，國家計劃在港設立國際調解院總部，會為本港帶來商機，呼籲港人要相信國家對港人的愛護，抓緊國家給予的商機。
林健鋒：政府應向海外宣傳本港放寬防疫措施
林健鋒指，內地放寬檢疫有助本港經濟復蘇，方便旅客來往內地及香港，加快深圳健康驛站名額的流轉，希望港府盡快與內地商討逆向隔離，及研究優先容許點對點商務通關。他認為特區政府應該向海外大力宣傳現時來港無需強制檢疫，又希望政府取消旅客入境後的多次核酸檢測，放寬黃碼人士可到訪食肆、酒吧等場所，並期望當局能與航空公司商討增加航班，機管局應減低航機降落費用。
林健鋒又指，近月環球經濟轉差，擔心若到聖誕節，各地存貨銷售未如理想，明年訂單情況將難以回復，希望政府再推出保就業措施。他指，香港月初舉辦國際金融領袖投資峰會後，見到很多企業部署重返香港，香港應趁著這個勢頭，主動向外尋找商機，並把握大灣區的「頭啖湯」。