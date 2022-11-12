疫情｜張宇人促年底前放寬飲食業防疫規定　林健鋒冀政府再推出保就業

行政會議成員兼飲食界立法會議員張宇人在一個電台節目中表示，希望政府能進一步放寬防疫措施，但防疫與經濟要有平衡，不要走得太快而要走回頭。出席同一節目的行政會議成員兼商界立法會議員林健鋒表示，近月環球經濟轉差，擔心若到聖誕節，各地存貨銷售未如理想，明年訂單情況將難以回復，希望政府再推出保就業措施。

張宇人表示，防疫與經濟要有平衡，不應只側重一邊，要穩步向前行。他說，飲食業當然希望取消所有社交距離措施，又不用戴口罩，但要避免公營醫療體系「冧檔」，目前有一定安全系數，步伐適當。他形容，當局研究容許入境旅客以「團進團出」方式來港是向前走一步，只要整體經濟向好，可一併帶動飲食業生意。他又期望政府可於年底旺季前，放寬食肆餐桌之間相隔1.5米距離，若有更多旅客亦來港，可望回復生意。

張宇人又相信，國家計劃在港設立國際調解院總部，會為本港帶來商機，呼籲港人要相信國家對港人的愛護，抓緊國家給予的商機。



