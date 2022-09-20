疫情｜徐王美倫憂若政府再不放寬郵輪泊港 香港將失去母港地位

第五波疫情年初爆發時，政府煞停公海遊，郵輪業至今遲遲未恢復運作。旅遊業議會主席徐王美倫表示，上月中時，旅遊界與郵輪公司曾就復辦「公海遊」與政府見面，但至今一個月未有消息。她指，愈拖得久，復原時間愈長，再不立刻放寬，擔心未來兩年香港也無郵輪泊港，失去母港地位。

徐王美倫質疑酒店也毋須客人做核酸

徐王美倫在一個電台節目中指，業界與政府官員見面時獲正面回應，亦已清楚解釋會跟足疫苗通行證，乘客上船前會做核酸檢測，郵輪公司去年底在港推出行程期間，並無任何郵輪客確診。惟其後議會去信醫務衞生局局長盧寵茂，至今一個月仍未有消息。她質疑，現時酒店Staycation也毋須入住客人做核酸檢測，即使有確診個案也不用停運3日，對目前安排感到「好奇怪」。

她表示，皇家加勒比國際郵輪有興趣重返香港市場，但旗下郵輪正停泊在新加坡，不停收客至明年。由於調動郵輪需時至少3個月，估計即使特區政府現時回覆批准，船隻也趕不及今年底回來，最快也要明年第一季。而且她認為本港郵輪碼頭絕對不應只做公海遊，郵輪世界路線也應經香港。



皇家加勒比國際郵輪回覆傳媒查詢時表示，一直致力服務香港，隨著郵輪業在各地恢復正常運作，重新部署船隻回港需要較長時間，希望特區政府可盡快對公海遊防疫政策作出適當調整。