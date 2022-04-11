疫情︱復活節後分階段復課　小學最快下周二恢復半日面授課

特首林鄭月娥今日(11日)在出席抗疫記者會時表示，將會準備在復活節假期後分階段復課。其中，小學最快可以在4月19日，即下周二恢復半日的面授課堂；而中學則會在文憑試後，即5月3日恢復半日面授課堂。

林鄭月娥在今早表示，因為本港的疫情開始有下跌及放緩的趨勢，故此會安排中小學分階段恢復半日的面授課堂。其中小學將會在4月19日起，可以安排部分年級或班別復課，而全校最遲要在5月3日恢復半日的面授課。至於中學方面，將會在中學文憑試之後，即5月3日起恢復半日面授課堂，而全校最遲就要在5月10日恢復半日課。幼稚園方面，就會在5月3日起，分3階段恢復半日課。

未接種疫苗學生不能課外活動

教育局局長楊潤雄表示，學校在復課後，將不會因為出現有教職員或學生成為密切接觸者而停課，而校內的師生不會因為一般的接觸而成為緊密的接觸者。楊又表示，目前教職員大致已完成疫苗的接種，而復課的要求，所有教師或非教員都需要在4月21日前完成兩劑的疫苗接種，並且需要在5月31日前完成第3針，學生方面則沒有強制接種。不過，未有接種疫苗的學生，將不可以在餘下的半日時間回校或是參與非教學的活動。而已接種疫苗的學生，可以回校參與非學術活動，當中包括可以不戴口罩的活動，如管弦樂。

另外，中學若在個別級別或整體達到90%學生已接種疫苗，將會容許恢復全日面授課。3至11歲的學童因為疫苗接種率低，故暫時不會安排恢復全日的課堂，但楊潤雄表示會繼續留意疫情及檢視情況。他又稱，與學校校長有就決定進行討論，校長方面都是希望可以盡快恢復課堂，以學生的學習及成長作為考慮。對於有關要求學生先接種疫苗才能參與課外活動，楊指這不是誘因，只是平衡抗疫以及沒有打針的學生的安全。

派1000萬套快測包予學校

林鄭月娥承認，復課並非沒有風險，而且不排除會出現後彈。但林鄭指，這些風險是可控，並以學生的利益為依歸。林鄭表示，目前12至19歲的群組，已有97%接種過一針疫苗，而完成兩針亦有78%。至於3至11歲的年齡群組則仍欠理想，當中已完成一針只有62%，而兩針更僅有28%。林鄭表示，由於需要教職員及學生在每日返校前需進行抗原快速測試，故政府將會向學校發放1,000萬套快速檢測包，並交由學校分發，當中預計有30多萬學生有需要。林鄭指，之後會每隔一段時間再作檢視，當中包括是否繼續需要每日測試。

衞生署署長林文健就表示，將會為學校建立網上呈報的平台，讓學校每日提供校內的陽性個案，而即使校內沒有個案都需要作出呈報。林表示，會透過學校的呈報進行分析。林指政府會按3個指標作為緊急介入情況，當中包括若校內整體出現5%的陽性個案，以及同一班房或聚會中，有10%以上亦會緊急介入，而最後一個指標是若然出現某些群體或某止人出現較差的狀況，包括重症或需要進入加護病房甚至死亡個案。

校內5%陽性緊急介入

林文健指出，政府恢復面授課堂也是根據世界衞生組織的建議。當中因為全球數據指出，新冠病毒對學童的影響風險，相對其他年齡人口較低，而且有很多數據指，長期停課及留在家中網課，對學童的身心有長遠影響。林文健表示，當中包括出現抑鬱、焦慮等的心理疾病，同時也可能影響學童的飲食習慣，以及引致學童肥胖。同時長期留家，增加學童對電子產品的依賴，造成沉迷或網上欺凌，這些衝擊都比較大。林文健再次承認，復課不是「零風險」，所以管控好疫情，並已向學校發放疫情的指引。