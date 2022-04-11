疫情｜復課要每日快測 小學校長：暫了解似填探熱紙

復活節後分階段復課，但學生及教職員須每日快速檢測，聖公會阮鄭夢芹小學楊楚傑校長表示，據暫時收到的信息，做法類似填探熱紙，學生在家快測，填表紀錄結果，若結果陽性就致電學校，學生自行網上申報，學校則每日向衞生署報告情況。他指，暫未知道教育局指引會否要求學生拍照快測結果證明，要待教育局公布正式指引，目前可謂僅靠相信家長配合。他續指，學生每日快測將需比平常再提早約半小時起床準備上學，若再要求拍照並上傳予學校，或致家長感麻煩，非常擾民，也可能反而令家長隨意填報陰性。至於返校後安排，他指參考目前發現學生發燒做法，若學生填表沒有發燒，但返校後有發燒、咳嗽等令學校懷疑的症狀，會先安排學生在校內醫療室或空礦地方隔離，不准上課室等待跟進；快測要求落實後，若學校懷疑學生生病，而他未有在家快測或填報陰性，之後是由學校教職員在校為學生補做快測，抑或聯絡家長接學生回家等安排，則仍待教育局交代指引。

額外開支及工作量或令家長不配合

快測棒也成家長額外負擔，當局表示會向有需要學生派發1,000萬套快測包。楊楚傑指出，假設有三成學生合資格取得快測包，仍有很多學生未得到任何津貼，每月須額外花百多二百元，相信也是措施推行的障礙，可能也令家長不願配合。另外，低年級學生自理能力本身不高，相信也要由家長協助撩鼻，家長未必空閑，甚或本身自理能力也不高，相信也是困難之一。

未打針不能參加課餘活或可「谷針」

就如何派發快測包，他相信參考過去派口罩做法，首一個月會安排速遞公司派遞，一個月後檢討時，假設視乎打針比例再有提升，又希望學生返校未有爆發，可放寬成三天一檢，快測包派發量減少，料當局改為要求學校自行安排職員到局方分區領取。他坦言，整項措施無疑帶來壓外工作量，在疫情中也無辦法。他補充，學校如當局公布、約有六成學生已打第一針，也有約一成同學假期中申報染疫，統計約七成學生有免疫力，但相信要學生達至九成打針比例仍有困難，相信本學年仍只能恢復半日面授課，在未打針不能參加課外活動、訓練、比賽等不便下，相信有更多家長安排子女打針，希望下學年9月能恢復面授課，亦更有條件放寬每日快測要求，但在國際上有變種病毒陰霾下，相信定期快測措施須維持一段時間。